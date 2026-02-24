Los camareros competirán este sábado en Palma en la primera carrera de bandejas de la Mostra de Cuina

Archivo - Showcooking en la presentación de la Mostra de Cuines de tardor de Calvià - AYTO. DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los camareros competirán este sábado en Palma en la que será la primera carrera de bandejas de la Mostra de Cuina de Baleares, una prueba que se celebrará en el Parc de Sa Feixina y que pondrá a prueba la velocidad, el equilibrio y la destreza de los profesionales de la hostelería transportando cócteles a lo largo de un circuito.

Según ha informado la organización del evento en una nota de prensa, la prueba estará dirigida a profesionales del sector de la hostelería y pondrá a prueba su habilidad en sala. Para ello, los participantes deberán preparar cuatro cócteles y recorrer con ellos un circuito transportándolos en una bandeja hasta cruzar la línea de meta.

La I Cursa de Cambrers Juliette se suma así a la agenda de showcookings, conciertos y actividades familiares que convertirán Sa Feixina en un punto de encuentro gastronómico de Baleares entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, con el objetivo de reforzar el vínculo entre producto local, profesionales del sector y público asistente.