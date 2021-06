Camiña (Cs): "El despido de trabajadores en el SEPE generará retrasos intolerables en el cobro de prestaciones"

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha advertido este sábado que "el despido de trabajadores en el SEPE generará retrasos intolerables en el cobro de prestaciones".

Según ha informado Cs en una nota de prensa, el grupo naranja en el Consell defenderá en el próximo pleno una moción en la que pedirá que se paralice el despido de trabajadores del SEPE que tiene previsto el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La portavoz del grupo Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha afirmado que "en los últimos días se ha tenido conocimiento del despido de 1.500 interinos del SEPE, a través de una denuncia del sindicato CSIF". "Si este despido se lleva a cabo, supondrá reducir en un 20 por ciento la plantilla de este organismo público", ha añadido.

"La pregunta es ahora ¿cuánto retraso más van a tener que soportar los ciudadanos a la hora de cobrar la prestación por desempleo, de un subsidio o por encontrarse en ERTE?¿Es así como se les paga a los trabajadores del SEPE por el enorme volumen que han soportado y que ahora será aún mayor por culpa de estos despidos?", ha indicado la portavoz de la formación naranja.

Camiña ha explicado que "con la moción de Cs se quiere abordar un problema importante, como es la falta de previsión en materia de recursos humanos en la AGE y el progresivo desmantelamiento de las instituciones, que además se agrava considerablemente por el hecho de la insularidad y los elevados costes de vida". "Esto hace que haya, cada vez, menos funcionarios dispuestos a venir a Mallorca y que los que están se quieran marchar. Así, la constante negativa del Gobierno para abordar este problema hace que los principales perjudicados por todo ello seamos los residentes insulares", ha apuntado.

"Esto es algo que no podemos permitir quienes hemos luchado en todo momento por unos servicios públicos de calidad y al servicio real de los ciudadanos", ha subrayado Camiña, quien ha hecho hincapié en que "resulta intolerable que cuestiones como los despidos que prevé el SEPE repercutan negativamente en los ciudadanos hasta el punto de que, al no cobrar, tengan que hacer uso de los servicios sociales porque no puedan llegar a final de mes, con el perjuicio que ello conlleva y el peligro de saturación de los mismos".

En la moción, Cs solicita también que se revise la indemnización por residencia que cobran los funcionarios que prestan servicios en territorios no peninsulares, de manera que adapte a los actuales niveles del coste de la vida y de la vivienda en el archipiélago.