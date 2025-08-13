La campaña contra las violencias sexuales en las fiestas populares llega a más de 50 municipios de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

Hasta el 5 de agosto se han detectado dos incidencias en puntos de información

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'No i punt!', impulsada por la Dirección Insular de Familias del Consell de Mallorca para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia sexual en las fiestas populares llega ya a 51 municipios y en 2025 los puntos de información ya han llegado a 2.700 jóvenes.

En el periodo 2024-2027, 51 municipios de Mallorca y la entidad local menor de Palmanyola han firmado el compromiso de adherirse a la campaña.

En este 2025, Calvià se ha sumado a la iniciativa y se ha pasado de 50 municipios adheridos el año anterior a 51, hecho que consolida el trabajo que se ha ido desarrollando desde 2023, cuando sólo había 20 municipios participantes, según ha destacado la institución insular en un comunicado.

La directora insular de Familias, Ana Ferriol, ha destacado que la campaña 'No i punt!' se fortalece como una política pública de prevención con una implantación cada vez más amplia y transversal.

El crecimiento de adhesiones municipales, la elevada participación formativa con la implicación de las personas que organizan las fiestas, personal técnico y juventud de los municipios, y la consolidación de los puntos de atención demuestran el compromiso firme de la sociedad mallorquina para garantizar unas fiestas libres de violencias sexuales, según ha subrayado.

FORMACIÓN COMO A BASE DE LA CAMPAÑA

Una de las novedades de este año es que el Ayuntamiento de Felanitx ha pedido una formación específica para locales de ocio para que puedan contar con su propio protocolo.

La formación constituye una herramienta imprescindible para implementar la campaña. En este sentido, en 2025 se han ofrecido 20 formaciones que han llegado a 225 personas.

Las formaciones se adaptan a cada municipio y abordan temas como la perspectiva de género en las fiestas, la identificación y prevención de la violencia sexual y LGTBI-fòbica o la aplicación práctica del protocolo de actuación 'No i punt!'.

Se prioriza la formación en grupos jóvenes como público habitual de las fiestas más multitudinarias. Además, muchos de los jóvenes que han participado en las formaciones lo han hecho como personas organizadoras de las fiestas.

También se forma al personal técnico y político de igualdad, fiestas, juventud o participación, policía local, protección civil, personal de barras y las personas que gestionan los puntos de información, atención y sensibilización.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LAS FIESTAS E INCIDENCIAS

Hasta el 5 de agosto, ha habido 44 fiestas con protocolo de actuación, una herramienta fundamental para saber cómo actuar y coordinar al personal implicado ante la violencia sexual en los espacios festivos.

Este protocolo va acompañado de un punto de información, atención y sensibilización que, hasta el 5 de agosto, ha llegado a 2.651 personas.

Hasta entonces, se han detectado dos incidencias. En cada caso se ha atendido a la víctima, se ha activado la coordinación con la policía y servicios de emergencia y se ha derivado a los recursos correspondientes.