Una campaña de MÉS per Inca entrega 130 'panades' al comedor social

Una campaña de MÉS per Inca reúne 130 'panades' para el comedor social - MÉS PER INCA

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una campaña solidaria impulsada por MÉS per Inca ha reunido 130 'panades' para entregarlas al comedor social del municipio y que ningún vecino se quede sin comer este tradicional alimento mallorquín de Semana Santa.

La recogida, según ha informado el partido en un comunicado, se llevó a cabo el pasado jueves y recibió una amplia respuesta de la ciudadanía.

En total, gracias a la solidaridad de los colaboradores, se recogieron 130 'panades' que ya han sido entregadas al comedor social de Inca para su distribución entre los usuarios.

Los ecosoberanistas han considerado que cada 'panada' representa "mucho más que un alimento", pues es "un gesto de solidaridad, compromiso y cariño hacia la comunidad".