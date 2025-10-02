Campaña vacunación contra la gripe 2025-2026 en Baleares: Fechas, dosis y objetivos de Salud

Archivo - Una enfermera inocula a una menor de 13 meses la vacuna contra la gripe. - EUROPAPRESS - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación 2025-2026 arrancará oficialmente el próximo 13 de octubre en todos los centros de salud, aunque en los centros educativos y residencias se adelantará al 6 de octubre.

Para la presente edición, la Conselleria de Salud ha adquirido cerca de 277.000 dosis, en las que ha invertido casi 2,8 millones de euros y con las que pretende aumentar la tasa de cobertura vacunal que en la pasada campaña rondó el 30%.

Dentro de estos viales habrá 4.800 vacunas para las residencias de mayores o centros de discapacitados, 22.000 nasales --orientadas a los niños--, 7.000 intramusculares, 140.000 para personas mayores de 65 años no institucionalizados y 103.000 para el resto de la población.

Los grupos de riesgo son los mayores de 60 años, los mayores de 5 años ingresados en centros de discapacidad o residencias geriátricas, mayores de 7 con condiciones de riesgo --diabetes, obesidad mórbida, pacientes de cáncer y de enfermedades cardiovasculares o respiratorias, entre otros--, los niños entre los 6 y 83 meses, las mujeres embarazadas --es la única manera de proteger a los recién nacidos porque hasta los 6 meses de vida porque no se pueden administrar vacunas-- y los cuidadores o convivientes de personas con trasplantes o neoplasias.

También están llamados a vacunarse el personal sanitario, sociosanitario, farmacéuticos, empleados de los centros de menores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, integrantes de Protección Civil, las educadoras de las 'escoletes' y veterinarios de explotaciones agrarias.

Cualquiera de las personas incluidas en estos colectivos puede pedir cita desde este momento en su centro de salud para vacunarse a partir del lunes 13 de octubre. Los usuarios podrán concertar la cita previamente a través del teléfono de Infosalut Conecta, a través del portal del paciente o de forma presencial en los servicios de admisión de sus centros de salud.

Las agendas están abiertas para concertar las citas a partir de la fecha de inicio de la vacunación de los colectivos de riesgo entre la población general.

En esta campaña se elimina la posibilidad de vacunarse sin cita previa que se implantó en la pasada ya que, una vez evaluada, se ha comprobado que muy poca gente hizo uso de ella y se ha decidido destinar estos recursos humanos y materiales a potenciar la vacunación en las escuelas, residencias y de los pacientes que se encuentran incluidos en programas de atención domiciliaria.

CAMPAÑA CONTRA LOS BULOS

La consellera de Salud, Manuela García, la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y el coordinador autonómico de Pediatría del Servicio de Salud, Juan Carlos de Carlos, han sido los encargados de presentar la campaña este jueves.

La consellera ha indicado que este año se ha puesto en marcha una campaña para combatir los bulos contra la vacunación, ya que puntualizado que los efectos secundarios son "mínimos" y ha resaltado que la vacuna es "segura" y "protege".

Así, Salud destinará 150.000 euros para la difusión de tres piezas audiovisuales por redes sociales, medios de comunicación y las marquesinas de los autobuses, en las que participarán médicos, enfermeros y farmacéuticos.

García ha apuntado que la gripe no es un virus "banal", ya que cada año causa miles de muertos entre los colectivos más frágiles, además de "colapsar" los servicios de urgencia en las fases de mayor circulación.

En ese sentido, ha alegado que la vacuna es una "herramienta útil" para atajarla, puesto que se trata de una enfermedad contagiosa a través de las gotas que se exhalan al hablar. Los síntomas que suele presentar son fiebre, tos y dolores musculares, con casos que van desde leves a muy graves.

De hecho ha aportado datos de la campaña de la gripe 2023-2024, cuando en España hubo 1,2 millones de casos, más de 38.000 hospitalizaciones, de las más de 2.130 fueron en la UCI, y 2.660 fallecimientos.

García ha defendido que el Govern apuesta por la "prevención" y ha alegado que el calendario vacunal de Baleares es "el más completo de España".

Cabe señalar que la campaña de vacunación en todos los centros escolares públicos, privados y concertados de las islas para los niños escolarizados en el segundo ciclo de educación Infantil, esto es, los menores nacidos en los años 2020, 2021 y 2022, se iniciará el próximo lunes 6 de octubre.

En esta misma fecha también se comenzará a vacunar contra la gripe a las personas institucionalizadas en centros de mayores y de discapacidad y a los pacientes que se encuentran incluidos en programas de atención domiciliaria.

70% MENOS DE HOSPITALIZACIONES E INGRESOS EN UCI

De Carlos ha subrayado la necesidad de convencer a la población para lograr altas tasas de cobertura vacunal que logren "bajar las hospitalizaciones y las complicaciones derivadas de la gripe".

Al mismo tiempo, ha indicado este es el tercer año en el que se hace una doble vacunación de la infancia, ya que este miércoles se empezó con la administración de vacunas contra el virus sincitial respiratorio.

El responsable pediátrico ha resaltado que con las campañas de vacunación se ha logrado reducir un 70% las hospitalizaciones y los ingresos en UCI. Por eso ha ensalzado el proyecto piloto de vacunación infantil en centros, ya que de una tasa de cobertura del 22% en la campaña 2023-2024 se ha pasado a un 43% en la 2024-2025.

Por estos motivos, para el presente curso académico se ha decidido vacunar en todos los centros a partir de 2º de Infantil, por lo que se espera llegar a unos 28.000 niños de 353 centros educativos.

"Se espera que con esta vacunación se llegue a las coberturas similares a las del plan piloto para disminuir la carga de enfermedad en los niños y, por consiguiente, su difusión entre población vulnerable", ha concretado de Carlos.