Campos contará con una ITV móvil con capacidad para realizar 5.000 inspecciones mensuales

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, en la firma del convenio. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Campos contará a partir de mediados del año que viene con una ITV móvil que tendrá capacidad para realizar alrededor de 5.000 inspecciones mensuales.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, han firmado este lunes un convenio por el cual el Ayuntamiento cede a la institución insular el uso gratuito de un solar de 12.700 metros cuadrados para instalar la estación móvil.

Una vez culminada la cesión, que tendrá una duración de cuatro años prorrogables, el Consell de Mallorca hará las obras de pavimentación y dotación de servicios necesarias para acoger la nueva estación de ITV.

Unas obras que, según ha informado la institución insular en un comunicado, tienen un presupuesto total de 250.000 euros que se emplearán para asfaltar el solar y realizar las instalaciones eléctrica, de agua y de iluminación.

Esta previsto que las obras sean licitadas en las próximas semanas con el fin de comenzar la construcción en enero o a principios de febrero.

Una vez acabada la adecuación del solar, la empresa concesionaria de la ITV de Mallorca, Itevebasa, instalará la carpa con cuatro líneas de inspección para vehículos ligeros, es decir, coches y motos.

El solar cedido por el Ayuntamiento de Campos está ubicado entre el polideportivo municipal y el Punt Verd, en una zona con buenos accesos.

Galmés ha considerado que Campos es "el punto neurálgico para instalar una nueva estación de ITV" ya que las estaciones de la Part Forana son las que están "más saturadas".

"Esta fue una promesa de legislatura que ahora da su primer paso, con el objetivo final de que el municipio de Campos y los pueblos de los alrededores, como Llucmajor, Felanitx, ses Salines, Santanyí y Porreres, tengan un servicio de ITV permanente mucho más cercano y ágil", ha añadido.

INVERSIONES EN CAMPOS

Durante su visita institucional a Campos, el presidente insular ha recordado que en lo que va de legislatura la institución ha invertido 6,8 millones de euros en el municipio para que este pueda desarrollar diversas inversiones en materia de residuos, carreteras, obras y mejora de servicios.

En concreto, el departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local ha concedido a Campos un importe total de 520.000 euros dentro del Plan de Obras y Servicios (POST), y otros 106.400 euros del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (Paesc).

Desde el departamento de Territorio e Infraestructuras se destinan un total de 1,7 millones de euros, 1,5 millones para las obras de la rotonda de la salida de Campos hacia la Colònia de Sant Jordi y Santanyí, que se iniciarán en el primer trimestre de 2026, y 250.000 euros para acondicionar el solar e instalar la ITV móvil.

Destaca también la partida destinada desde Residuos, que asciende a 1,9 millones de euros para realizar obras de mejora en la estación de transferencia (ET) y los 519.349 euros del convenio del ciclo del agua.

A ello hay que sumar 412.000 euros de subvención para instalaciones deportivas; 538.000 procedentes del departamento de Servicios Sociales; otros 956.000 euros para inversiones del ámbito turístico y 29.000 euros de Patrimonio y Cultura.