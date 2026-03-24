El campus de Palma de la UIB renueva su alumbrado público y rebajará más de un 60% el consumo. - CAIB

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han presentado este martes la renovación del alumbrado público del campus de Palma, lo que permitirá reducir el consumo energético en más de un 60 por ciento gracias a la incorporación de tecnología LED y sistemas de control inteligente.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, junto con el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Campus, Carles Mulet, y el vicerrector asociado, Vicenç Canals, han dado a conocer una actuación que moderniza completamente el sistema de iluminación exterior del campus.

La intervención ha consistido en la sustitución de 566 luces obsoletas, mayoritariamente de vapor de sodio y mercurio, por nuevas luminarias LED de alta eficiencia y larga vida útil, estimada en 50.000 horas. Esta renovación permitirá reducir el consumo energético del alumbrado exterior en un 62,3 por ciento, pasando de 382,7 a 144,4 kilowatios/hora (kWh) anuales.

Además, el proyecto incorpora un sistema de regulación inteligente que ajusta la iluminación en función del tráfico y de las condiciones ambientales, superando el modelo anterior, que únicamente permitía el encendido y apagado según la salida y la puesta del sol.

La actuación también ha mejorado el nivel de iluminancia y la uniformidad lumínica en el campus, al tiempo que reduce significativamente las necesidades de mantenimiento.

En paralelo, se han modernizado los cuadros eléctricos de la red de alumbrado exterior con dispositivos de última generación, lo que permite un mayor grado de automatización y control, incluyendo la regulación de la intensidad lumínica según la hora del día y la disponibilidad de luz natural.

El proyecto ha sido cofinanciado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Programa de Inversiones para la Transición Energética de Baleares (Piteib), y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).