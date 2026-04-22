Cañadas niega "chantajes" de empresarios en reuniones con Vox tras las acusaciones de Le Senne

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas. - VOX - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha negado que su grupo parlamentario haya recibido "chantajes" por parte de empresarios, después que el presidente de su formación en las Islas, Gabriel Le Senne, denunciara públicamente "presiones" sobre la ley de obtención del suelo.

"En las reuniones que hemos tenido en el grupo parlamentario no ha habido ningún empresario que nos venga a chantajear. Y ya le digo que lo hubiéramos denunciado en un juzgado", ha remarcado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Así lo ha indicado después que Le Senne publicara en X un mensaje en el que criticaba "los ataques de Canal 4 a Vox" y aseguraba que "comenzaron, curiosamente, el día en que Vox dijo 'no' a presentar una enmiendas de urbanismo en las que la línea editorial y personal del medio parecía muy interesada".

"Pinchan en hueso. Vox apoya la construcción de viviendas, pero no aceptamos órdenes ni cedemos ante chantajes ni presiones mafiosas. Sin miedo a nada ni a nadie", sostenía el mensaje, que este miércoles ha eliminado.

Preguntada por este tema, Cañadas ha dicho desconocer las reuniones que ha mantenido el presidente. "Si en mi despacho algún empresario hubiera venido a chantajearme, no estaría contándoselo a usted en esta rueda de prensa, ni en ninguna, ni tampoco hubiera puesto un tuit, hubiera ido a los juzgados, ha dicho, preguntada por si cree que Le Senne debe denunciar.

Sobre este tema, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha considerado que es Le Senne el que "tiene que dar explicaciones de sus tuits" y que si "dice haber recibido chantajes él sabrá lo que tiene que hacer". "A lo mejor es ir a un paso más allá que poner un tuit", ha añadido.

Igualmente, la 'popular' ha asegurado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el Ejecutivo "no saben nada de este tema, solo faltaría".