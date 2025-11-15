La 1ª Carrera Solidaria de la APB provocará desvíos en las líneas de la EMT y cortes de calles este domingo

Archivo - Vista aérea del Paseo Marítimo de Palma. - APB - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La I Carrera Solidaria Autoridad Portuaria de Baleares 2025 de este domingo obligará a desviar varias líneas de la EMT y cortar el tráfico en algunas partes del paseo Marítimo.

A las 06.00 horas se cerrará el tramo comprendido entre la avenida Argentina y Monsenyor Palmer, en el carril interior del paseo y a las 09.00 horas se procederá al cierre total del paseo en ambos sentidos entre la avenida Argentina y la rotonda de Porto Pi, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

A partir de las 14.00 horas se reabrirá la circulación en ambos sentidos entre Monsenyor Palmer y la rotonda de Porto Pi, así como el carril que discurre junto al mar entre Monsenyor Palmer y la avenida Argentina.

Finalmente, a las 15.30 horas quedará abierto el tramo comprendido entre la avenida Argentina y Monsenyor Palmer correspondiente al carril interior.

Por su parte, la EMT desviará desde las 06.30 horas hasta las 15.30 horas aproximadamente las líneas 1 --entre Portopí y Sindicat-- y 30 --desde Marivent al Palau de Congressos--, que circularán por la calle Joan Miró en ambos sentidos al no poder acceder al paseo Marítimo.

Durante este periodo quedarán anuladas las paradas 8, 9, 1986, 10, 11, 12, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 33. La EMT recomienda a los usuarios consultar la información actualizada en la web, la aplicación móvil y las paradas afectadas.