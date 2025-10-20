Unas cartas tras un intento de suicidio destaparon los abusos sexuales sufridos por una niña a manos de su padrastro

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cartas que se descubrieron tras el intento de suicidio de una niña destaparon a finales de 2020 los abusos sexuales sufridos por la menor años antes supuestamente a manos de su padrastro.

Ha sido durante el juicio que se sigue este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra un hombre de 47 años que se enfrenta a una condena a seis años de prisión y al pago de una indemnización a la víctima con 10.000 euros por unos hechos que habrían tenido lugar entre 2016 y 2018, aproximadamente.

Durante la vista, la madre de la víctima ha revelado el intento de suicido y el hallazgo de unas cartas de despedida dirigidas a varios familiares, y entre ellas una que hacía referencia a varios episodios de abusos sexuales sufridos años antes, aunque sin revelar quién los habría cometido.

La mujer ha admitido que al conocer los abusos en ningún momento sospechó de su pareja por la estrecha relación que mantenían. "Jamás se me pasó por la cabeza. Estaba enamorado de él por cómo cuidaba de ella", ha señalado.

Fue a su cuñada y tía de la víctima a quién la niña acabó relatando los hechos y apuntando al padrastro como responsable.

Según el escrito de acusación, el hombre aprovechaba los momentos en que la niña estaba sola o no podía ser visto por otras personas, ya que convivían en el mismo domicilio, para someter a la víctima a tocamientos de carácter sexual o masturbarse delante de ella.

Los abusos, sostiene Fiscalía, habrían tenido lugar al menos cuatro ocasiones en fechas no determinadas pero situadas en el periodo en que la menor tenía entre 10 y 12 años.

Además de la pena de cárcel y la indemnización, la representante del Ministerio Público pide que se le imponga al acusado una orden de alejamiento durante 15 años.