Casi 3.000 personas padecen alguna enfermedad rara en Baleares

I Jornada de Enfermedades Raras de Baleares: más allá de la clínica - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.957 padecen alguna enfermedad minoritaria en Baleares, según los datos del Registro poblacional de enfermedades raras de Baleares (ReRIB) entre 2010 y 2023.

Se trata de uno de los datos puestos sobre la mesa este jueves en la 'I Jornada de Enfermedades Raras de Baleares: más allá de la clínica', celebrada en el Hospital Universitario Son Espases y organizada por la agrupación de asociaciones de enfermades raras de Baleares.

La consellera de Salut, Manuela García, ha participado en la jornada, que ha reunido a profesionales sanitarios, investigadores y representantes de entidades del sector con el objetivo de dar visibilidad a estas patologías y abordar de manera integral las necesidades de los pacientes.

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, las enfermedades raras, también denominadas poco frecuentes o minoritarias, afectan a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes. Se estima que existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades de este tipo, que pueden afectar al 7 por ciento de la población.

La diversidad de patologías existentes, la dificultad diagnóstica y la necesidad de una atención altamente especializada convierten a estas enfermedades en un reto importante para los sistemas sanitarios.

La enfermedad con más casos registrados en Baleares es la miastenia gravis, con 714 casos. Le siguen la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con 356; la colangitis biliar primaria, con 230; el hipotiroidismo congénito, con 219; y la retinosis pigmentaria y síndrome de Usher, con 180.

La ELA es la patología con mayor impacto en mortalidad entre las patologías analizadas. Precisamente, entre 2010 y 2023 se registraron 306 defunciones asociadas a esta enfermedad y una letalidad superior al 70 por ciento, seguida de la enfermedad de Huntington.

En conjunto, las enfermedades raras incluidas en el registro suman 901 defunciones.

Por otro lado, la Conselleria ha recordado que hace un año Baleares amplió su cartera de cribado neonatal, y se pasó de siete a 40 enfermedades endocrinometabólicas.

Esta ampliación permite identificar precozmente estas patologías mediante la prueba del talón, que se realiza cada año a alrededor de 8.000 recién nacidos en las Islas.

La incorporación de nuevas enfermedades al programa facilita la detección temprana de alteraciones que, tratadas a tiempo, pueden evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de los niños afectados.