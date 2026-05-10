Casi 700 aspirantes concurren a las 86 plazas de bombero que convoca el Consell de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante una visita a un parque de bomberos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha convocado un proceso de oposiciones para cubrir 86 plazas de bomberos y a la que se han presentado 694 aspirantes.

Según ha informado en un comunicado la institución insular, se trata de la mayor oferta pública de plazas de la historia de este servicio, con un incremento de 54 plazas con respecto a la anterior convocatoria, realizada en 2021 con una oferta de 32 puestos.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha asegurado que con esta convocatoria de oposiciones queda patente el compromiso del Consell para consolidar la plantilla de los Bomberos de Mallorca, un servicio esencial.

Esta convocatoria ofrecerá plazas para la categoría de bombero-conductor y servirá para crear la dotación el nuevo parque de bomberos de Santanyí, además de cubrir diferentes vacantes en el resto de parques de Mallorca. Del total de 694 aspirantes, 58 son mujeres, lo que representa un 8,36 por ciento.