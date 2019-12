Castells defiende que la enmienda sobre el plus de 22.000 no discrimina "a nadie" y rechaza la propuesta de Podemos

Publicado 17/12/2019 11:30:02 CET

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, durante el pleno de presupuestos 2020, en el Parlament.

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, durante el pleno de presupuestos 2020, en el Parlament. - PARLAMENT IB

MÉS per Menorca lamenta que esta cuestión haya centrado el debate público sobre los presupuestos los últimos días

PALMA DE MALLORCA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha defendido este martes que con la enmienda sobre el complemento de 22.000 euros para altos cargos de fuera de Baleares no están "discriminando nadie" y ha reprochado al vicepresidente, Juan Pedro Yllanes (Podemos) que defendiera el plus apelando a un supuesto "derecho universal".

Así se ha expresado el diputado durante el debate de las enmiendas al articulado de los Presupuestos Generales de Baleares para 2020, donde Podemos le ha propuesto una transacción 'in voce' para reducir el complemento en lugar de eliminarlo e introducir mayor control documental de los gastos de los altos cargos. MÉS per Menorca ya ha anunciado que no acepta la transacción porque mantendría el pago a los cargos de fuera de la Comunidad.

También se ha referido a esta cuestión la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, que ha afeado al Govern que "no es momento de consolidar privilegios de los políticos" cuando el Ejecutivo "no tiene disponibilidad presupuestaria para otras cosas". Cs ha propuesto también una transacción, con la que plantea reducir el complemento a la mitad y obligar a acreditar la residencia temporal en Mallorca, pero a diferencia de Podemos, limita el plus a los residentes en Baleares. Sin embargo, tampoco ha sido aceptada.

Similarmente, el diputado del PI, Josep Melià, ha coincidido en que el complemento "se debe retirar porque no deja de ser un privilegio para determinados políticos".

Cabe señalar que, en su intervención, Castells ha lamentado precisamente que esta cuestión haya centrado el debate público sobre los presupuestos durante los últimos días, y ha asegurado que su grupo no ha pretendido en ningún momento "polemizar" con este asunto.

ESTABILIDAD Y DEUDA Y POLÍTICA FISCAL, OTROS TEMAS

En esta primera parte del pleno también se han abordado cuestiones como la estabilidad presupuestaria y la amortización de deuda, la política fiscal, el impuesto de turismo sostenible y la equiparación de condiciones laborales entre la escuela concertada y la pública.

Precisamente, al aludir a cuestiones de estabilidad y fiscalidad, la diputada del PSIB, Maria Antònia Truyols, ha lanzado críticas al portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, haciendo referencia a la etapa en la que ella fue su profesora universitaria. "¿Recuerda cuando le explicaba en primero de carrera lo que es una tasa? Siempre solía poner esta pregunta en los exámenes", ha ironizado la diputada, cuyas palabras han sido aplaudidas con entusiasmo desde la bancada socialista.

Las cuentas del Govern para el próximo año se someterán a debate en el Parlament durante tres días. Los presupuestos, cuyo proyecto fue aprobado por el Govern a finales de octubre, suman un total de 5.893,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% en comparación con el año anterior, 435,4 millones de euros más que en 2019. Con todo, el gasto no financiero (4.383,8 millones de euros) se ha reducido en 50 millones.