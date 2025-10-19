Cazan a dos jóvenes realizando pintadas contra la policía en Palma

Comisaría de la Policía Local de Palma en la plaza España. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a dos jóvenes por supuestamente realizar diversas pintadas vandálicas, con mensajes contra la policía, en la plaza de España.

La investigación se inició después de que aparecieran unas pintadas en dos furgones policiales y en tótems publicitarios con el escudo de la Policía Local.

Estas, ha informado el cuerpo municipal, incluían palabras ofensivas como "puercos" o el código numérico "1312", equivalente al acrónimo ACAB, es decir, 'All Cops Are Bastards'.

Los agentes analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y captaron a dos jóvenes realizando las pintadas durante la madrugada del 10 de agosto.

Con esas imágenes iniciaron una investigación que ha permitido identificar a los dos sospechosos, ambos de 18 años y nacionalidad española.

Ambos fueron citados a dependencias policiales, donde reconocieron la autoría de los hechos, y se interpusieron cuatro denuncias en su contra por daños a bienes públicos con el agravante de faltar al respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad.