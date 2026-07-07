CCOO se abstiene en la votación del plus de insularidad por dejar fuera a Canarias, Val d'Aran, Ceuta y Melilla

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha valorado el acuerdo para el incremento del plus de insularidad para los funcionarios del Estado en Baleares, aunque se ha abstenido en la votación de este lunes al considerar que las cuantías sin insuficientes y deja fuera a Canarias, Val d'Aran, Ceuta y Melilla.

En un comunicado, la organización sindical ha explicado que la abstención ha llegado tras las dos reuniones de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo de 2 y 3 de julio, donde CCOO ha exigido el cumplimiento del punto siete del II Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía.

Este punto recoge el compromiso de revisar al alza las indemnizaciones por razón del servicio y de los complementos de residencia del personal público que presta servicio en los territorios de Baleares, Val d'Aran, Canarias, Ceuta y Melilla, además de otras materias como indemnización por razón de servicios y mejoras en permisos.

CCOO ha propuesto, como viene haciendo para el resto, homogeneizar los grupos creando una única cuantía de este plus. Para ello, establece un marco temporal de tres años en el que alcanzar la homogeneización completa.

Pese a ello, han explicado desde el sindicato, Función Pública no ha aceptado las propuestas de CCOO, justificándose en que el Real Decreto-Ley no habilita crear ningún concepto nuevo ni unificar grupos, y que tendrían que hacerse más cambios normativos.

Sí se compromete con el sindicato, han añadido, a llevar a cabo la negociación del punto séptimo del Acuerdo Marco en el último cuatrimestre del año.

CCOO ha valorado el gesto económico que se propone para el personal público del Estado en Baleares, por la mejora de los complementos de insularidad con efecto retroactivo al 1 de julio de 2026, pero ha advertido de que esta subida es inferior a la homogeneización acordada por el Consejo de Ministros de 25 de abril de 2025, para el personal de la comunidad autónoma, y que unifica los grupos de personal funcionario y laboral, percibiéndose una única cuantía indemnización por residencia.

El Real Decreto-Ley, ha seguido el sindicato, no resuelve la situación de desigualdad creada en el mismo territorio insular, ni sirve para cubrir los sobrecostes de residir en estas islas, sobre todo en Mallorca.

En cualquier caso, el sindicato insta a que este acuerdo se extienda y sea también de aplicación al empleo público de la Administración Local en el archipiélago.