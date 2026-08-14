CCOO alcanza un acuerdo con el 'handling' Swissport para poner fin a la huelga en el aeropuerto de Palma

Archivo - Swissport obtiene 300 millones de euros para su reestructuración - OLIVER ROESLER / OLIVER ROESLER - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alcanzado un acuerdo con la empresa de 'handling' Swissport para poner fin a la huelga convocada a lo largo de cuatro jornadas en el aeropuerto de Palma.

El pacto, según ha informado el sindicato en un comunicado, se ha firmado este viernes ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

La organización sindical ha valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado este viernes, que a su parecer es "fruto de la fuerza y el esfuerzo de los trabajadores para defender sus reivindicaciones".

Entre los principales compromisos alcanzados destacan las ampliaciones de jornada "hasta el máximo posible" teniendo en cuenta la realidad estacional de Mallorca y la necesidad de que la plantilla "pueda aprovechar al máximo las oportunidades de trabajo".

El acuerdo también contempla una mejor planificación de la temporada, las jornadas y las ruedas de libranza, así como la equiparación con el convenio sectorial y la revisión de las tablas salariales "para que ningún trabajador se quede por debajo de lo que corresponda", incluyendo la aplicación del IPC correspondiente a 2026.

A todo ello se le suma la revisión de las situaciones del personal subrogado procedente de la empresa Groundforce para subsanar las posibles diferencias salariales y la apertura de una vía para negociar nuevos complementos como el plus de multifunción para pasaje.

CCOO ha advertido que este acuerdo "es un primer paso y no el final del camino", dado que a su parecer todavía trabajo para hacer efectivos los compromisos alcanzados.

POLÉMICA CON UGT

Las negociaciones para desconvocar la huelga se vieron salpicadas por una polémica sindical entre CCOO y UGT después de que los segundos firmaran un acuerdo con la empresa el 31 de julio.

Mientras UGT puso fin así a su participación en la huelga, CCOO decidió seguir movilizándose al entender que el pacto no daba respuesta a sus reivindicaciones.