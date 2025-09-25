CCOO alerta de la "situación insostenible" que padecen los trabajadores del TIB por el aumento de usuarios

Archivo - Autobús del TIB en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha alertado este jueves de la "situación insostenible" que padecen los trabajadores del TIB por el aumento de la demanda derivado de la gratuidad que, sin embargo, no ha ido acompañado de más frecuencias, horarios y personal.

En un comunicado, la organización sindical se ha mostrado partidaria del mantenimiento de la gratuidad, aunque acompañada de una dimensión adecuada del personal de las empresas concesionarias.

CCOO ha argumentado que el incremento de la demanda sin aumento de frecuencias, con horarios y turnos del personal "inasumibles", la falta de refuerzo de la plantilla, la imposibilidad de poder cumplir los horarios establecidos por la presión circulatoria de las carreteras "es el cóctel perfecto que recae sobre las espaldas de los conductores provocándoles una presión continua".

El sindicato ha anunciado que llevará a cabo las acciones necesarias "para revertir la situación", al tiempo que ha puesto en valor el compromiso y la profesionalidad del personal.