CCOO asegura que los salarios de las mujeres de Baleares deberían aumentar un 15% para igualarse a los de los hombres

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado este jueves que los sueldos de las mujeres trabajadoras de Baleares deberían aumentar un 15% para que fueran iguales a los que perciben los hombres.

El sindicato ha justificado esta cifra de incremento porque en Baleares, en el año 2021, la ganancia media anual se situaba en 25.988 euros para los hombres y 22.344 euros para las mujeres, según datos del INE.

En un comunicado, CCOO ha explicado que la brecha salarial es de un 13,72%, ligeramente inferior a la del año 2020 cuando estaba en el 14,4% y esta brecha salarial se acentúa si se observa el caso de los trabajadores con contrato indefinido, puesto que ellas ganan 22.847 euros anuales, frente a 27.414 euros en los varones, es decir 4.567 euros menos y una brecha de 16,65%.

Por edad, en la franja de 55 y más años se da la mayor brecha, un 27,18%, ya que las mujeres ganan anualmente 22.714 euros y los hombres 31.195 euros, por tanto, para CCOO se "podría hablar en este caso de brecha salarial y generacional".

"Frente a estos datos persistentes de discriminación salarial de género, el contrapunto positivo se encuentra con una comparación a más largo plazo, porque la brecha ha disminuido 6,31 puntos porcentuales entre los años 2014 y 2021, al pasar de un 20,03 al 13,72; o en el porcentaje de subida salarial en el período 2019/2021, que ha sido muy similar en ambos sexos --ellas un 3,29% y los hombres un 3,94%--", han alegado.

Según CCOO, este descenso de la brecha salarial, "indudablemente", tiene que ver con "la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)" y otro motivo, "no menos importante", fue "el acuerdo recogido en el IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva 2018-2020", donde se pactó la subida progresiva del salario mínimo de convenio a 1.000 euros mensuales.

"Medidas ambas que han tenido una especial incidencia positiva en los sectores y trabajadores con condiciones laborales más precarias y, por tanto, con especiales beneficios para las mujeres", han defendido.

La subida del SMI pactada entre el Gobierno y los agentes sociales para este año 2024, hasta los 1.134 euros, beneficiará en Baleares a 34.000 personas, de las cuales el 55% son mujeres --18.700 frente a 15.300 hombres--, pero "a pesar de estas mejoras en los últimos años, la brecha salarial se mantiene todavía en niveles muy altos".

"La discriminación salarial es el resultado de la mayor explotación y desigualdad que sufren las mujeres en su inserción y trayectoria en el mercado laboral, que a su vez tiene su origen en la desigualdad social, cultural y educativa y en la asignación de unos papeles diferenciados por género, que adscriben a las mujeres casi en exclusiva a las tareas domésticas y de cuidados", ha subrayado.

De igual modo, CCOO ha recalcado que las mujeres "sufren desigualdad laboral" en el acceso al puesto de trabajo, en la promoción y trayectoria laboral y en la discriminación salarial directa en el puesto de trabajo.

En cuanto a sus propuestas para resolver esta discriminación laboral femenina, han reclamado un sistema educativo que "promueva principios de equidad, sostenibilidad, democracia e igualdad de género, que permita reconocer el valor del trabajo de las tareas de cuidados".

En este ámbito han pedido "asunción de responsabilidades" a todas las partes implicadas, entre los que han situado a poderes públicos, empresas y hombres, porque "los cuidados son un asunto colectivo, político y social de primer orden".

Para CCOO, el Govern "no ha dado ningún paso adelante" en esta materia por su "no política, su inacción y no desarrollo ni del 'Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de Balears 2021/24', ni del 'Plan para la Igualdad en el Ámbito Laboral 2022/25'", ambos acordados en la anterior legislatura en el marco del diálogo social; y han criticado que "sus actuaciones van más bien en la línea contraria".

"No habrá cambios sustanciales en el ámbito laboral y salarial de las mujeres si a la par no se producen determinados cambios y se adoptan, consecuentemente, medidas en el ámbito público", han defendido.