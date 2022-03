CCOO Baleares cree "una irresponsabilidad" la intención de paro indefinido en el transporte y rechaza respaldarlo

El sindicato aclara que no se trata de una huelga, sino de un paro patronal

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) Baleares ha manifestado que se "desmarca absolutamente" de la intención de paro indefinido anunciada por el sector del transporte de mercancías, al considerarlo "una irresponsabilidad".

Según han explicado en nota de prensa, el anuncio se ha realizado por parte de la agrupación empresarial, por lo que no se trata de una huelga, sino de un paro patronal.

Es por esto que el sindicato ha rechazado apoyarlo, ya que "los trabajadores no tienen el soporte jurídico que sí ofrece la convocatoria de una huelga legal". Por ello, "tienen que saber que no tienen que secundarla si no quieren y que tienen derecho a cobrar su salario íntegro si la empresa decide paralizar la actividad", han subrayado.

En este punto, han insistido en que las patronales no pueden convocar huelgas, que es un derecho constitucional que recae en los trabajadores. "Por este motivo no respaldamos la protesta, por lo que los asalariados de las empresas de transporte deben acudir a partir del día 28 a sus puestos de trabajo, y si el empresario decide parar la actividad, debe abonar íntegramente el salario", han advertido.

Asimismo, han destacado que "no es legal obligar a las plantillas a coger vacaciones durante esas fechas y que éstas deben exigir que se haga constar por escrito que se trata de un permiso retribuido", ha señalado el secretario general de la FSC-CCOO, Josep Ginard.

Con todo, el sindicato ha asegurado que es consciente de la situación que se está generando en el conjunto de la sociedad, tras los efectos del incremento de los costes del combustible y la energía. Sin embargo, "CCOO no comparte que la solución a esta situación sea mediante un paro patronal".

Por otro lado, han valorado "de forma muy positiva" el anuncio de la presidenta del Govern, Francina Armengol, manifestando la disposición a "poner dinero" para las empresas que están sufriendo los efectos del conflicto.