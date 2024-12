CCOO Baleares señala que "se deja entrever" un acuerdo en la negociación del convenio del transporte de mercancías

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Baleares se ha mostrado "moderadamente" optimista en poder llegar a un acuerdo en la negociación del convenio colectivo del transporte de mercancías por carretera de Baleares, señalando que "se deja entrever" un posible acuerdo.

En un comunicado este miércoles, el sindicato ha recordado que desde el pasado 25 de julio, cuando se constituyó la mesa de negociación de dicho convenio, se ha trabajado de forma continuada, identificando las materias que necesitaban una actualización, como son la jornada y su distribución, permisos y licencias, compensaciones indemnizatorias y, sobre todo, retribuciones y salarios.

Así, se ha ido avanzando, según CCOO, con la discreción que requiere un proceso de negociación, teniendo en cuenta que hace 14 años que no se actualiza el convenio colectivo. En este sentido, han explicado que se ha antepuesto el interés colectivo del sector sobre el interés particular de la empresa.

Una cuestión que ha sido posible, han remarcado, gracias al "cambio sustancial que se ha inoculado" en la Agrupación Empresarial del Transporte de Mercancías en Baleares.

Igualmente, han apuntado que el contexto en el que se ha desarrollado la negociación "no ha sido el más favorable" a causa de la huelga en el transporte, que comenzó afectando al transporte de viajeros y mercancías de todo el país y en la que solo el sector del transporte urbano e interurbano "continúa sin querer acordar lo que si se hizo" en el sector del transporte de mercancías, grúas autopropulsadas y ambulancias.

El sindicato continúa defendiendo que los coeficientes reductores "se tienen que aplicar desde ya, no cuando quiera un tercero", en este caso el Gobierno. "El acuerdo al que ha llegado UGT, que es minoría en el sector, encaja muy bien en la postura de la patronal que lo que pretende es que la administración aumente los precios que abona por la prestación de los servicios, para no tener que tocar los beneficios de las empresas", han señalado, agregando que CCOO no comparte este posicionamiento.

Con todo, han concluido, el sindicato sigue "a lo suyo", que es "la mejora de las condiciones" de los trabajadores del transporte de mercancías por carretera en Baleares.