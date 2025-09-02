CCOO cree que los datos de afiliación y paro demuestran que Baleares ha llegado al "límite"

Archivo - Un camarero prepara café en un bar. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha considerado que los datos de afiliación y desempleo publicados este martes demuestran que Baleares ha llegado al "límite" y que la plena ocupación "ya no es el dato que mejor refleja una óptima situación laboral".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 582 personas en agosto en el archipiélago en relación al mes anterior (+2,3%) hasta los 25.968 desempleados, aunque a nivel interanual bajó un 7,6% (2.144 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por lo que hace a la afiliación, Baleares registró en agosto 666.940 afiliados a la Seguridad Social, 3.619 menos que el mes anterior (-0,54%), según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pese a que estas cifras "mejoran en términos interanuales", ha apuntado el sindicato en un comunicado, también "están mostrando la llegada al límite".

La plena ocupación, a su parecer, "ya no es el dato que mejor refleja una óptima situación laboral" dado que el mercado sigue estando caracterizado por su "precariedad y estacionalidad" propia del modelo turístico.

Esta temporada, siempre según CCOO, pese a "los discursos desfavorables" de las patronales las empresas han conseguido "un gran margen de beneficios que no se ven reflejados en las condiciones sociolaborales de las personas trabajadoras", quienes se enfrentan a serios problemas para acceder a una vivienda o poder afrontar el precio de la cesta de la compra o del transporte.

"Los empresarios dan la espalda a esta realidad y no parece que quieran poner remedio. Sus discursos apocalípticos solo intentan poner freno a la transformación de nuestro modelo productivo o, en todo caso, aprovecharlo para sacar alguna línea de financiación que les pueda venir bien para renovar sus negocios a menor coste", han señalado desde la organización sindical.

CCOO ha instado a comenzar el nuevo curso "con iniciativa política, valentía y con una hoja de ruta que determine el futuro de lo que queremos para nuestra tierra", para lo que será necesario "el compromiso del Govern de trabajar de forma seria tomando las decisiones que acompañen esta transición en lugar de estar al servicio de la ultraderecha".