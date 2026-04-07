CCOO critica que el Ayuntamiento de Valldemossa es "incapaz" de licitar la 'escoleta' municipal después de cinco años

Archivo - Persona acompañada de un menor. - CAIB - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Baleares ha criticado que el Ayuntamiento de Valldemossa sea "incapaz" de licitar el servicio de la 'escoleta' municipal después de cinco años sin contrato público, por lo que ha tenido que recurrir a una empresa externa.

Así ha informado este martes CCOO en un comunicado, en el que también ha alertado de que la falta de contratación ya está repercutiendo en la calidad educativa del proyecto, con la reducción de la plantilla prevista para la licitación.

El sindicato ha indicado que el hecho de que el regidor de Educación del Ayuntamiento, Francisco Marín, encargase a una empresa externa la licitación de los nuevos pliegues de la adjudicación del servicio indica que el Consistorio continúa en la "casilla cero" del proyecto, ya que no han sido capaces de preparar una licitación propia.

Así, el sindicato ha señalado que el hecho de que la licitación de los pliegues se encargue a una empresa externa demuestra la "incapacidad" del Ayuntamiento para gestionar la 'escoleta'.

Además, CCOO ha afeado que esta decisión del Ayuntamiento se produzca tras años marcados por incidencias en la gestión de la 'escoleta', como retrasos en el pago de los trabajadores, una convocatoria de huelga, una licitación fallida en julio de 2025 y movilizaciones de familias ante el Consistorio.

En este sentido, el sindicato ha advertido que la nueva licitación no garantiza el contenido de los futuros pliegos y recuerda que la licitación de julio de 2025 ya fracasó porque el Ayuntamiento no tuvo en cuenta los acuerdos autonómicos del sector.

Así, CCOO ha exigido al Ayuntamiento que regularice la situación de la 'escoleta' municipal y que publique una nueva licitación para garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento de los acuerdos autonómicos del sector.

El sindicato ha denunciado que, mientras no se formalice un nuevo contrato, el Consistorio está privando a los trabajadores de la aplicación del acuerdo autonómico del sector y no apuesta por un modelo educativo estable y de calidad para los niños del municipio.

Por último ha insistido en que la situación actual de las licitaciones supone una irregularidad administrativa que compromete la estabilidad laboral de los trabajadores y evidencia una carencia de planificación municipal que acaba repercutiendo directamente en la calidad educativa de la escoleta.