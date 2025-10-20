CCOO Mallorca rechaza la regulación de la prostitución por "disfrazar de libertad" lo que consideran "explotación"

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Mallorca ha mostrado su rechazo a cualquier intento de "legitimar la prostitución como una actividad laboral", ya que, a su manera de ver, es "disfrazar de libertad" lo que consideran como una "explotación".

De esta manera ha reaccionado la organización sindical a las declaraciones el secretario de Relaciones Internacionales del sindicato OTRAS, Miquel Bibiloni, al defender la regulación de lo que denomina como "trabajo sexual" y criticar el abolicionismo.

En una nota de prensa, CCOO ha defendido que la prostitución "no es un trabajo", sino "una de las formas más antiguas y visibles de la desigualdad de género".

"Hablar de libre elección es ignorar la realidad y es que la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por necesidad económica, precariedad o situaciones de violencia y vulnerabilidad", han apuntado.

La secretaría de Igualdad de CCOO Mallorca, Pepa Ramis, ha afirmado que regular la prostitución "no significa reconocer derechos", sino "institucionalizar una forma de explotación", ya que sería "vestir de libertad" lo que en realidad es "sumisión". "Ninguna sociedad justa puede aceptar que el cuerpo de una mujer sea un bien de consumo", ha defendido.

Ramis ha sostenido que el discurso de "trabajo sexual" es un "espejismo progresista" que solo sirve para "blanquear un sistema patriarcal".

"Cuando se habla de empoderamiento a cambio de dinero, lo que se esconde es la desigualdad convertida en mercancía. Siempre se habla de regular la vida de las mujeres pobres, no la de los hombres que pagan para acceder. No hay convenio, ni jubilación que puedan dar dignidad a una práctica basada en la compra del cuerpo de otra persona", ha argumentado.

CCOO Mallorca considera "especialmente grave" que se presente el uso de plataformas digitales como una supuesta vía de "independencia para las mujeres", dado que, desde su punto de vista, son "los nuevos prostíbulos virtuales, más invisibles, más impunes y más rentables para los proxenetas". "El patriarcado también sabe usar algoritmos", ha remarcado.

Por otra parte, ha reivindicado la tarea de entidades sociales como Médicos del Mundo, Casal Pequeño o Cruz Roja, que trabajan diariamente con mujeres en situación de prostitución desde una perspectiva de "derechos humanos, dignidad y acompañamiento real", y rechaza las críticas de Bibiloni hacia estas organizaciones.

En coherencia con su posicionamiento histórico, CCOO ha reclamado una apuesta por una "estrategia abolicionista integral", fundamentada en cuatro ejes esenciales.

Estos se basarían en la protección y el acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución, la oferta de alternativas laborales "reales y dignas", con políticas públicas de empleo y formación, la persecución efectiva del proxenetismo, también en el ámbito digital, o la educación y sensibilización social para "erradicar la demanda y transformar la cultura que normaliza la compra de cuerpos".

"Desde CCOO Mallorca se trabaja por una sociedad libre de violencias machistas y de explotación sexual. La libertad no es venderse, es poder no tener que hacerlo", ha destacado.

CCOO Mallorca ha hecho un llamamiento a las instituciones, a los medios y a la sociedad civil a "no caer" en determinados discursos y a comprometerse con "políticas valientes que garanticen la igualdad y dignidad para todas las mujeres".