CCOO pide extender los comedores escolares hasta 4º de ESO y ratios de una educadora por hasta cinco niños en Infantil

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO en Baleares ha reclamado al Govern que alargue los comedores escolares hasta 4º de ESO para garantizar una comida al día y que las ratios en Infantil sean de una educadora por cada cuatro o cinco niños entre los 0 y los 2 años.

Estas son algunas de las reivindicaciones que ha hecho la organización sindical, ante la propuesta de la Conselleria de Educación y Universidades del borrador del decreto que regularía los comedores escolares y que se presentará la próxima semana en la Mesa de Participación de 0 a 3 años.

En un comunicado, CCOO han expresado su "rechazo frontal" a la propuesta, ya que consideran que el texto es "inviable, desconectado de la realidad educativa y no incorpora ninguna de las demandas formuladas por el sector, las organizaciones sindicales, las entidades sociales y las familias".

Asimismo, ha criticado que la Consellería no ha consultado al "sindicato mayoritario del sector" en Baleares y que el documento ha sido elaborado "de espaldas a las necesidades" de las trabajadoras.

El sindicato ha subrayado como "especialmente grave" las ratios propuestas para la etapa 0-3 --esto sería una educadora por cada siete niños de 1 año, una por cada 12 niños de 2 años y una por cada 15 niños de 3 años--, algo que han calificado de "totalmente impracticables".

CCOO ha advertido que estas ratios "no garantizan ni la seguridad, ni la calidad educativa", especialmente en el momento de la comida, que requiere "atención individualizada, supervisión continua y un alto nivel de apoyo físico y emocional".

"Hay que recordar que los niños del primer ciclo tienen un bajo grado de autonomía. Es irresponsable plantear que una sola educadora pueda dar de comer simultáneamente a siete niños de 1 año, que todavía no tienen autonomía para comer, masticar, gestionar texturas o mantenerse sentados sin apoyo", han destacado.

Por otro lado, han advertido que el texto "ignora" las recomendaciones de expertos, la investigación pedagógica y la práctica cotidiana de los centros.

De este modo, han resaltado que, pese a que el preámbulo reconoce que el comedor es una "prestación educativa", el borrador "lo vacía de contenido pedagógico", ya que, a su juicio, "no exige titulación adecuada" en Educación Infantil para el personal no docente y trata el servicio como "un recurso meramente logístico y asistencial".

El sindicato ha criticado que el decreto "contradice" la Lomloe y la Ley 1/2022 de Educación de Baleares, que reconocen el comedor como "un espacio educativo donde se desarrollan hábitos, autonomía, lenguaje, convivencia y educación para la salud".

Otro punto "especialmente grave" para CCOO es que la propuesta "excluya a la ESO", puesto que no se contemplaría "ni comedor, ni becas garantizadas hasta los 16 años".

"El artículo 1 limita el servicio a Educación Infantil y Primaria y solo define criterios de cafetería para ESO, sin obligación de garantizar un comedor ni una comida completa. Esto deja fuera todo el alumnado de 12 a 16 años, incluido el más vulnerable y el de los centros de alta complejidad, donde los comedores son imprescindibles", han remarcado.

Para CCOO este planteamiento "contradice" también el mandato de la Lomloe en materia de "equidad y compensación" y la Ley de Educación balear, que "prevé ampliar el servicio a la ESO".

Por estos motivos, han concluido que el decreto "no reduce ratios, no regula condiciones mínimas de calidad pedagógica, no aborda las condiciones laborales ni la formación del personal, no asegura financiación suficiente y tampoco garantiza la equidad para el alumnado vulnerable".

Ante una propuesta que considera "inviable", CCOO reclama a la Conselleria el inicio de un proceso "real" de negociación, con "participación efectiva" del sector y con unos "criterios pedagógicos adecuados".

Junto con las peticiones anteriormente mencionadas, han solicitado que haya personal especializado en Educación Infantil en los comedores, el reconocimiento formal del comedor como "espacio educativo" y una "financiación suficiente y mejora de las condiciones laborales del personal".