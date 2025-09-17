CCOO pide al Govern que desarrolle la normativa para el reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal

Archivo - Bomberos del Ibanat participan en las quemas controladas para prevenir incendios. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha celebrado la aprobación del nuevo real decreto que afecta a la categoría profesional de los bomberos forestales y ha solicitado al Govern que desarrolle la normativa que defina las plazas del Ibanat susceptibles de acogerse a las medidas de la legislación estatal.

La organización sindical ha resaltado su trabajo y lucha para que se reconozca la categoría profesional de bombero forestal, aunque ha indicado que es "triste" que sucesos, como los devastadores incendios forestales acaecidos recientemente en la península, "hayan sido el acicate para desarrollar finalmente la normativa".

En un comunicado, CCOO ha alegado que se debe continuar la lucha para desarrollar otras normas que también están recogidas en la ley 5/2024 de Bomberos Forestales.

"No obstante, hay que felicitar la iniciativa del Gobierno de España de reconocer finalmente la ardua tarea que acometen los bomberos forestales", han subrayado.

Sin embargo, han advertido que ahora ese desarrollo debe darse en las comunidades, en las que se debe trabajar en "la dirección correcta" para catalogar las plazas que son susceptibles de aplicación la categoría de bombero forestal en la estructura del Ibanat.

Además, se tienen que negociar otros aspectos reflejados en la ley como las retribuciones complementarias, formación, salud laboral y prevención de riesgos laborales, entre otros.

"En esa senda de negociación CCOO siempre ha estado y estará presente, ya que gran parte de lo que a día de hoy se ha conseguido ha sido por el trabajo y el esfuerzo de numerosos compañeros de CCOO en todo el Estado", han manifestado.

De este modo, han pedido trabajar en la adaptación y/o aplicación de la norma publicada, por lo que esperan que el Govern comience a ejecutar estas normas y su implantación en el colectivo de los bomberos forestales del territorio.