CCOO pide recursos reales para frenar la violencia machista y digital en las aulas

Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres. - A. Pérez Meca - Europa Press

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado una respuesta urgente y recursos reales para frenar la violencia machista y digital en las escuelas.

En un comunicado, la organización sindical ha alertado de que la violencia machista y digital está creciendo de manera preocupante entre jóvenes y adolescentes en Baleares y ha reclamado a la Conselleria de Educación y Universidades "que esté a la altura de la gravedad del problema".

"El archipiélago continúa registrando cifras muy elevadas de violencia de género y el aumento constante de formar de violencia como el acoso, el control digital, la difusión de contenido íntimo o la sextorsión, está reforzando patrones machistas entre adolescentes con "consecuencias devastadoras para la salud emocional, la convivencia y el éxito escolar del alumnado".

A juicio del sindicato, a pesar de que los docentes son a menudo la primera línea ante estas situaciones, no cuentan ni con apoyo ni con inversión para atender esta realidad.

Ante este escenario, la organización ha pedido una "apuesta clara" y sostenida por el refuerzo y ampliación de los programas existentes y la creación de nuevos proyectos que respondan a las necesidades actuales de los centros, especialmente en coeducación, convivencia, bienestar emocional y alfabetización digital con perspectiva de género.

CCOO ha reconocido que el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar es una herramienta imprescindible para el sistema educativo balear, pero ha argumentado que necesita más recursos económicos, más personal especializado y más estabilidad para afrontar la carga y complejidad del momento.

El sindicato considera prioritario que la Conselleria crea realmente en esta línea de trabajo, la refuerce y la amplíe, y rechace cualquier política que pueda suponer el desmantelamiento o la infrafinanciación de programas que funcionan y que son esenciales para la convivencia en los centros.

"Apostar de manera decidida por este tipo de políticas no es una opción, sino una obligación de un gobierno comprometido con los derechos de las mujeres, las niñas y el alumnado en general", han apuntado.

Para la organización sindical, la lucha contra la violencia machista y digital no es solo un reto educativo, sino un compromiso de país que exige políticas públicas valientes, participación social y una financiación suficiente.

"La prevención de las violencias, la promoción de una cultura de igualdad y la defensa de la convivencia democrática tienen que formar parte del proyecto educativo de nuestra comunidad autónoma, y esto solo será posible con una apuesta real por la formación del profesorado, el acompañamiento al alumnado y la dotación de recursos humanos y materiales en los centros", han concluido.