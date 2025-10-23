CCOO propone subir el impuesto turístico a 15 euros en julio y agosto

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha presentado este jueves un paquete de 52 medidas que llevará a la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad, entre las que sobresale la propuesta de elevar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) hasta los 15 euros por persona y día en los meses de julio y agosto con el objetivo de que sea "desincentivador".

En una rueda de prensa, el secretario general de la organización sindical en el archipiélago, José Luis García, y la secretaria de Modelo Económico, Empleo y Transiciones, Mariàngels Aguiló, han dado a conocer las iniciativas, que incluyen igualmente el freno a la concesión de nuevas plazas turísticas en cualquier modalidad, con la intención de que la oferta hotelera deje de crecer, descienda la oferta obsoleta y repercuta en un descenso en el número de llegadas.

García ha expresado la urgencia de abordar en una Mesa de Diálogo Social un marco de trabajo que determine cuáles son las medidas que tienen que ser prioritarios. El dirigente sindical ha instado a acelerar los debates en el seno del Pacto. "No podemos esperar más", ha afirmado.