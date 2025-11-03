CCOO reprocha al Govern que trate a los docentes de la concertada como si fueran "de segunda" ante mejoras en la pública

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO ha criticado la "falta de compromiso" del Govern con los profesores de la enseñanza concertada y las cooperativas educativas, ya que consideran que les tratan como "docentes de segunda" frente a las mejoras de las condiciones laborales en la enseñanza pública.

El sindicato ha censurado que el Ejecutivo ha dejado "en el olvido" este colectivo, que "sufre agravios salariales y laborales", pese a las "reiteradas peticiones de diálogo", según ha indicado CCOO en un comunicado.

Desde hace más de dos años, CCOO han alegado que reclaman la reapertura de la negociación para actualizar el acuerdo de mejora laboral firmado durante la etapa del exconseller de Educación Martí March.

Sin embargo, han reprobado al Govern porque "todavía no ha convocado ninguna reunión" con los representantes sindicales donde se traten propuestas de mejora, hecho que el sindicato interpreta como una muestra de "inacción" y "desprecio institucional".

"Desde hace años, se reclama lo mismo, que es diálogo, coherencia y equidad. No se quieren privilegios, se quiere justicia y respeto para todo el profesorado, también para quien trabaja en la concertada y a las cooperativas", ha declarado la Federación de Enseñanza de CCOO.

El sindicato ha argumentado que todavía "no se ha firmado ninguna fecha" para devolver el 2,9% del salario congelado en 2020 y 2021, mientras que el personal docente de la pública ya ha empezado a recuperar este porcentaje parcialmente, un 60% en concreto.

Además, CCOO ha considera "inadmisible" que no se quiera "ni hablar" de la diferencia en el pago del complemento de insularidad firmado por el profesorado de pública para los próximos años, en relación a la insularidad del profesorado de la concertada o el complemento de difícil cobertura y muy difícil cobertura que se está aplicando también en este momentos.

También han aludido al complemento de sexenio --que reconoce la experiencia docente-- que será de alrededor de 73 euros el 2027 para el personal de la concertada, frente a los 115 euros actuales del profesorado de la pública.

"Este Govern habla de apoyo y de reconocimiento a la concertada y a las cooperativas pero sus acciones van en dirección contraria. Las diferencias salariales se han ampliado y se seguirán ampliando los próximos meses. La igualdad de trato está más lejos que nunca. En este mandato todo son buenas palabras, mientras la diferencia sigue ampliándose", ha remarcado CCOO.

Por estos motivos, el sindicato ha exigido la apertura inmediata de un calendario de negociación para abordar estas "desigualdades" y avanzar hacia una equiparación real de condiciones entre todo el profesorado del sistema educativo de Baleares.