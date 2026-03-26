El CEIP Poeta Villangómez se transformará en un centro integrado de Enseñanzas Elementales de Música

Vera en la presentación del CEIPIEEM Poeta Villangómez - CAIB

EIVISSA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Poeta Villangómez de Eivissa se transformará en un centro integrado de Enseñanzas Elementales de Música a partir del curso 2026-2027, según ha informado este jueves la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha visitado el centro para presentar este proyecto, que busca situar la música como eje vertebrador de la vida educativa del Poeta Villangómez.

Según ha explicado el conseller, la integración de las enseñanzas musicales se hará de manera progresiva y se iniciará en educación infantil y primero de primaria, de acuerdo con el modelo de innovación musical diseñado para centros de una línea. Este modelo, que se regula con una nueva orden que ahora se tramita y que entrará en vigor el próximo curso, convierte el centro en un espacio de referencia musical y favorece la cohesión social a través del trabajo vocal e instrumental.

A partir del curso 2026 2027, el alumnado de educación infantil y de 1º de primaria recibirá una hora semanal de Música y movimiento impartida por el maestro especialista del centro. Paralelamente, se pondrá en marcha el coro del centro, que será el instrumento central del proyecto. En cursos siguientes, se incorporarán gradualmente el resto de niveles y se crearán talleres instrumentales que permitirán empezar a configurar una futura orquesta o banda escolar.

DOBLE ITINERARIO

En el curso 2028-2029, y a partir de 3º de primaria, el alumnado podrá acceder a dos itinerarios según sus aptitudes e intereses. Uno será el itinerario reglado para alumnos que superen la prueba de acceso y demuestren capacidad para la práctica instrumental, cursando las Enseñanzas Elementales. El otro será el itinerario de participación, basado en el coro y en la iniciación musical, garantizando que todo el alumnado continúe formando parte del proyecto.

PROYECTO INCLUSIVO

Según ha destacado el Govern, el modelo garantiza la participación del 100 por cien del alumnado. El coro se convierte en el instrumento central del proyecto, ya que no requiere recursos materiales específicos y permite que cualquier alumno pueda participar. El trabajo vocal favorece la cohesión social y refuerza competencias transversales como la comprensión lectora, el desarrollo del lenguaje, la disciplina y la escucha activa.

Las enseñanzas regladas serán impartidas por profesorado del cuerpo de Música y Artes Escénicas, que se incorporará progresivamente al claustro. Impartirán lenguaje musical, coro e instrumento, dentro de un itinerario que permite obtener el certificado elemental y continuar los estudios profesionales en el conservatorio.

La oferta instrumental incluirá especialidades de cuerda (violín, viola, violonchelo y contrabajo) e instrumentos de viento (flauta, clarinete, saxofón, trompeta y trombón), según la organización del centro. Esta oferta está orientada a la creación de una orquesta de cuerdas o una banda del centro.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la Conselleria para reforzar los estudios de régimen especial. En esta línea, en el curso 2026-2027 ha entrado en funcionamiento el Programa de Enseñanzas Integradas (PEI) en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Eivissa, que actualmente acoge a 21 alumnos con vocación artística.

VISTA DE OBRAS

Además, durante su estancia en la isla, el conseller también ha aprovechado para visitar la ejecución de las obras del futuro CEIP Es Faralló de Santa Eulària. El centro, que se prevé esté operativo para el curso 2027-2028, contará con doble línea para infantil y primaria, dará cobertura a 450 alumnos y dispondrá además de un aula UEECO para siete alumnos más.

El presupuesto de esta obra es de 9,55 millones de euros. El edificio contará con planta baja y dos pisos superiores.

Con esta actuación, el Govern ha asegurado que reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas y con garantizar una escolarización de calidad y con ratios adecuadas. El proyecto forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas, que contempla una inversión de 600 millones de euros.