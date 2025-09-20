PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Port de Palma de Triatlón este domingo provocará afectaciones al tráfico y desvíos de autobuses.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que con motivo de la celebración del XI 'Stellantis&You" Port de Palma Triatlón Mallorca 2025, que tendrá lugar este domingo, 21 de septiembre, la Policía Local y la EMT han programado dispositivos especiales que implicarán cortes de tráfico y desvíos parciales en varias líneas de autobús durante la mañana.

Entre las 07.00 y las 14.00 horas aproximadamente, las líneas L1, L18, L23, L25, L31, L35 y A1 circularán desviadas en ambos sentidos. La línea L30 iniciará servicio a las 14.00 horas.

Los cortes de tráfico afectarán principalmente al Paseo Marítimo entre Monseñor Palmer y Manuel Azaña, la Avenida Argentina entre Paseo Marítimo y calle Anníbal, y Joan Maragall entre la incorporación de la Autovía de Levante y la Rotonda del Ancla.

Los desvíos se organizarán para el tráfico proveniente del Aeropuerto hacia Manuel Azaña, el tráfico de las Avenidas en dirección al mar por Joan Maragall y Manuel Azaña hacia la Autovía de Levante, el tráfico del Paseo Marítim hacia Monseñor Palmer, y otros desvíos específicos en Monseñor Palmer, Avenida Argentina y calle Llucmajor.