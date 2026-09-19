Un centenar de entidades y federaciones deportivas conmemoran el medio siglo del Palacio Municipal de Son Moix

Inauguración de la Feria del Deporte en Son Moix. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurado este sábado la Feria del Deporte, organizada por el Ayuntamiento de Palma, a través del Instituto Municipal del Deporte (IME), con motivo del 50 aniversario del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix.

La feria se celebra durante todo este fin de semana y reúne a más de 100 entidades y federaciones deportivas que han preparado más de 180 actividades gratuitas para todas las edades y distribuidas por diferentes espacios del complejo deportivo.

Cabe recordar que el Consistorio ha recuperado, después de 13 años, la organización de este evento, cuya primera edición se celebró en 2001. Durante el acto inaugural se ha realizado el tradicional corte de cinta y se han llevado a cabo diferentes actividades, entre ellas una suelta de palomas organizada por la Federación de Columbofilia y una actuación de batucada.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación de la feria se extiende por prácticamente todo el complejo deportivo de Son Moix y ofrece durante las dos jornadas una amplia variedad de propuestas para acercar la práctica deportiva a ciudadanos de todas las edades.

Las más de 100 entidades y federaciones participantes ofrecen exhibiciones, demostraciones y actividades participativas de disciplinas como atletismo, ciclismo, patinaje, gimnasia rítmica, fútbol, rugby, balonmano, tenis, bádminton, baloncesto 3x3, voleibol, petanca, artes marciales, deporte adaptado, triatlón, breaking, skate, calistenia, ajedrez, capoeira y nordic walking, entre muchas otras.

El programa incluye también diferentes actividades infantiles, circuitos de habilidad y orientación, propuestas de karting y radiocontrol, exhibiciones de vehículos y medios de emergencias y seguridad, así como actividades vinculadas a cuerpos como la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Bomberos de Palma y el Ejército.

Las piscinas de Son Moix acogen igualmente distintas propuestas acuáticas, entre ellas waterpolo, natación, saltos de trampolín, piragüismo, apnea y bautismos de buceo, además de una exhibición de rescate subacuático de la Guardia Civil.

El pabellón será escenario asimismo de diferentes competiciones y exhibiciones deportivas, mientras que los tres escenarios distribuidos por el recinto ofrecerán una programación continua con actividades dirigidas por gimnasios, clubes y entidades deportivas de Palma, con propuestas como Pilates, Deka Fire, Body Combat, Zumba, Fit Dance, yoga, spinning, swing y diferentes modalidades de entrenamiento y baile.

FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

El alcalde ha descubierto la placa conmemorativa del 50 aniversario y ha visitado la exposición de fotografías históricas que repasa la trayectoria de Son Moix durante sus cinco décadas de historia.

Al acto han asistido también el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Asimismo, han estado presentes la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca; el director general de Deportes, David Salom; y el gerente del IME, Miguel Ángel Bennasar.

La inauguración ha contado además con una amplia representación de patrocinadores y colaboradores de la feria, así como de personas y entidades vinculadas a la historia de Son Moix. Entre ellos figuraba el primer gestor y exgerente del IME durante 25 años, Juan Ordinas; el pionero como trabajador y director de Son Moix, Ángel Sastre; Cristina Grech, en representación del gimnasio Grech, pionero de la actividad física en Mallorca y usuario histórico de la instalación; y la presidenta de la Federación Balear de Natación, Núria Perea, en representación de la primera federación deportiva usuaria de Son Moix.

También han participado en el acto los exregidores de Deportes del Ayuntamiento de Palma Gaspar Oliver y Baldomero Oliver, así como el fotógrafo Lorenzo Frau, autor de algunas de las imágenes que forman parte de la exposición sobre la historia del recinto.

50 AÑOS DE HISTORIA

La feria coincide con la celebración del 50 aniversario del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, inaugurado oficialmente el 17 de septiembre de 1976.

Durante estas cinco décadas, la instalación ha acogido algunas de las principales competiciones deportivas celebradas en Palma y se ha convertido en uno de los espacios deportivos de referencia de la ciudad.

Entre otros acontecimientos, Son Moix fue escenario de la Copa del Rey de Tenis de 1977, el Campeonato de Europa de Patinaje de 1978, el Campeonato del Mundo de Natación de 1993, la Universiada de 1999 y el Campeonato del Mundo de Triatlón de 2004.

Con motivo del aniversario, a lo largo del fin de semana se podrá visitar también una exposición al aire libre con imágenes históricas que recorren la evolución del complejo desde su construcción hasta la actualidad y recuerdan algunos de los acontecimientos deportivos más destacados celebrados en Son Moix.

La muestra reúne fotografías de diferentes etapas de la historia del recinto, con imágenes de fotoperiodistas como Torrelló, Joan Torres, Vives y Lorenzo Frau.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN LA MODERNIZACIÓN DE SON MOIX

El Ayuntamiento de Palma, a través del IME, ha impulsado durante esta legislatura un proceso de modernización de las instalaciones de Son Moix con una inversión superior a 1,1 millones de euros.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra la renovación integral de la pista desmontable de parquet, llevada a cabo durante 2025, así como la sustitución de los sistemas de iluminación del pabellón y de la piscina por tecnología LED de alta eficiencia y la mejora de la instalación eléctrica.

A estas actuaciones se suma la renovación del sistema de sonido del recinto. La feria está organizada por el IME, con el patrocinio de El Corte Inglés y Urbia Service, y cuenta con la colaboración de Coca-Cola, Feníe Energía, Air Europa, Fundació Sa Nostra, En Equip, MALLA Publicidad, Gispert, Asima, Adalmo, Joyerías MIAN, Reclam 2012, MercaPalma, Tres Glops y Toi Toi. El evento cuenta también con el apoyo institucional del Consell de Mallorca, la Comandancia General de Baleares, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, los Bombers de Palma y Protección Civil.