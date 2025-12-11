Un centenar de médicos se concentran en Palma a la espera de un acuerdo con Sanidad por el Estatuto Marco

Concretación de médicos en Palma para mostrar su rechazo al Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de médicos han participado en la concentración celebrada en Palma con la esperanza de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para el proyecto del nuevo Estatuto Marco que regirá la profesión, tras la reunión de urgencia convocada de urgencia para este jueves.

Los manifestantes se han reunido frente a la Delegación de Gobierno en Baleares con pancartas en las que reclamaban un estatuto propio y en las que se expresaba que "la dignidad del médico no es negociable".

También han cantado consignas en las que se ha reclamado la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, han apuntado que "aquest estatut és esclavitut --este estatuto es esclavitud--", han reivindicado que a "hora trabajada, hora cotizada" y han advertido de la posible marcha de profesionales con "Mónica rancia, nos vamos a Francia".

Esta protesta se enmarca en las cuatro jornadas de huelga convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), entre el 9 y el 12 de diciembre. El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha apuntado que el seguimiento de esta tercera jornada de huelga ha rondado los porcentajes de días anteriores, que sitúan en el 85 por ciento.