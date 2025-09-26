Un centenar de personas participan en una jornada de selección de PalmaActiva para la compañía Primark. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas han participado en una jornada de selección para la compañía Primark organizada por PalmaActiva y han podido realizar entrevistas de trabajo con los responsables de recursos humanos de la empresa.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, ha subrayado que las jornadas de selección de PalmaActiva son una iniciativa que facilita el contacto directo entre las personas que buscan trabajo y los responsables de recursos humanos de las empresas que necesitan incorporar personal.

Este año PalmaActiva ya ha realizado jornadas de selección para las empresas Alehop, Müller, Starbucks y Stamp Mallorca. Más de 300 personas han podido realizar entrevistas de trabajo gracias a esta iniciativa.