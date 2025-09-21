Un centenar de personas participan en Palma en una 'Bicicletada' para celebrar la Semana Europea de la Movilidad - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas han participado este domingo en la 'Bicicletada' organizada por el Ayuntamiento de Palma para celebrar la Semana Europea de la Movilidad.

Según ha informado el Ayuntamiento a los medios, el centro de Palma ha acogido esta jornada una ruta popular en bicicleta organizada en el marco de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, en la que han participado un centenar de personas.

La ruta, de 2,7 kilómetros ha salido de la plaza del Rey Juan Carlos I y ha llegado al Parque de Sa Riera, atravesando varias calles emblemáticas de la ciudad.

El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha tomado parte en la ruta popular y ha agradecido a todos los participantes su asistencia.

Entre los asistentes, hay que destacar a Cintia Rodríguez, presidenta de la Comisión de Mujeres de la Federación de Ciclismo de las Baleares.