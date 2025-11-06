Un centenar de policías locales de Baleares participan en unas jornadas técnicas sobre seguridad vial familiar

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de policías locales de Baleares han participado en las jornadas técnicas sobre seguridad vial familiar, organizadas por el Instituto de Seguridad Publica de Baleares (Ispib) y por la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP) que tienen lugar los días 6 y 7 de noviembre en Alcudia.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia en un comunicado, han asistido 75 policías locales de Mallorca, 13 de Ibiza, seis de Menorca y uno de Formentera. Por otro lado, han acudido 22 técnicos procedentes de la Jefatura Providencial de Tráfico, del IBSalut y responsables de ayuntamientos. Durante esta formación, los asistentes reciben formación técnica y práctica sobre movilidad y rescate infantil, así como sobre movilidad y rescate de mascotas.

El objetivo de la formación es actualizar los conocimientos de los policías especializados en educación y seguridad vial, en lo referente a tecnologías, procedimientos y buenas prácticas en el uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) en vehículos particulares y autocares, así como en intervenciones de rescate y emergencias.

También, tienen como finalidad que éstas nuevas metodologías y recursos se apliquen en sesiones educativas y preventivas con alumnado de los centros educativos de las Islas y a distintos colectivos como padres, madres y familias en general.

De todas las actividades destaca el simulacro de rescate infantil en un accidente con un autobús escolar y un coche implicado. En la recreación, que se llevará a cabo este viernes, participarán los Bomberos de Mallorca, la Policía Local de Alcúdia, el 061 del IBSalut y técnicos de la Fundación Smart Baby.

En estas jornadas también se analizan y se ponen en práctica los nuevos sistemas de retención infantil disponibles en el mercado, tanto para coches como para autocares, insistiendo en los errores más comunes en sus instalación.

En cuanto al rescate infantil, se pone en práctica el Sistema de Inmovilización Pediátrica y Extracción (SIPE), que garantiza una correcta inmovilización del eje cabeza-cuello-tronco en situaciones de emergencia.

Además, también le han dedicado un apartado específico al transporte y rescate de mascotas, por lo que han revisado el protocolo de rescate y el estado de los sistemas de retención disponibles en el mercado.

Para llevar a cabo estas jornadas se ha contado con un equipo docente de gran experiencia y cualificación, como el presidente de la Fundación Smart Baby y formador en seguridad vial para las Naciones Unidas, Josep M. Vallés, el bombero de la Comunidad de Madrid y experto internacional en rescate, Daniel Arroyo, el creador del sistema de retención infantil para autocares Kids Bus Harness, Miguel Ángel Garrido, la enfermera de la comunidad de Madrid experta en rescate pediátrico, María Quintana, y el licenciado con posgrado en seguridad vial, Ángel Puig.