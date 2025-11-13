La central de Cas Tresorer abrirá sus puertas por el Open House Palma 2025

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La central de ciclo combinado de Cas Tresorer de Endesa participará en el festival de arquitectura Open House Palma 2025 junto con más de 60 edificios que se abrirán al público este fin de semana.

El Open House Palma está concebido como un festival de arquitectura para "no arquitectos" y este año "pone el foco en las personas", según ha indicado Endesa en un comunicado.

"Open House Palma abre la ciudad a todo el mundo y te invita a descubrir espacios, historias y rincones que a menudo pasan desapercibidos pero que forman parte de nuestro día a día", han resaltado.

Con el objetivo de difundir el patrimonio de la ciudad, la quinta edición de la iniciativa ha hecho posible la entrada en espacios que habitualmente tienen el acceso restringido.

Las visitas guiadas permiten conocer de primera mano todos los detalles de edificios público y privados, tanto de épocas históricas como de nueva creación.

Desde el Claustro y la Basílica de Sant Francesc, la Llotja o el Consolat del Mar que son los más antiguos, u otros como el Espacio Can Anglada, el Hospital General de Mallorca, el Coliseo Balear o el Gran Hotel; y otros más modernos como la central de Cas Tresorer de Endesa.

Las inscripciones para las visitas a la central se pueden hacer a través del web del festival. En la visita se podrán recorrer las instalaciones de la central de ciclo combinado de Cas Tresorer con todo tipo de explicaciones técnicas sobre la arquitectura, las características y el funcionamiento de las instalaciones de la central.