La central eléctrica de Alcanada se someterá a un proceso de descontaminación de nueve millones de euros - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La central eléctrica de Alcanada (Alcúdia) se someterá a un proceso de descontaminación, que tendrá un coste de al menos nueve millones de euros, en el marco del proceso de recuperación iniciado por el Consell de Mallorca.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, han visitado este viernes la central eléctrica.

La visita, ha indicado la institución insular en un comunicado, ha servido para conocer la situación actual de la central eléctrica y cuáles son los trabajos que se tienen que hacer.

Actualmente, la instalación presenta un estado de conservación deficiente a causa de años de abandono, lo cual hace imprescindible una intervención integral. El proceso de descontaminación permitirá asegurar las condiciones adecuadas para la recuperación y futuro aprovechamiento.

"Estas actuaciones responden al compromiso del Consell de Mallorca de proteger y preservar un bien clave para la historia y el desarrollo cultural de la isla. Queremos establecer las bases para recuperar este espacio y convertirlo en un motor de dinamización social, cultural y económica", ha dicho Bosch.

El coste de la descontaminación de la central de Alcanada se estima en unos nueve millones de euros y podría incrementarse en función de las catas que se llevan a cabo para determinar la contaminación del suelo.

El Consell de Mallorca dispone de cinco millones de euros que han sido financiados por la Unión Europea a través del Fondo de Transición Justa (2021-2027).

La institución insular formalizó la adquisición de la central de Alcanada el 1 de diciembre de 2022 y el 18 de mayo de 2023 la declaró bien de interés cultural (BIC).