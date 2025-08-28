El centro de empresas de PalmaActiva acoge 34 empresas y 42 personas emprendedoras durante el primer semestre de 2025

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 empresas y 42 personas emprendedoras --24 hombres y 18 mujeres-- han estado instaladas en el centro de empresas de PalmaActiva durante el primer semestre del año.

Este espacio está formado por 16 locales a pie de calle, además de siete despachos y un coworking con 19 plazas, según ha recordado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha destacado que por decimotercer año consecutivo "los 16 locales y siete despachos están ocupados en su totalidad", y ha animado a las personas emprendedoras a presentar la solicitud para instalarse en estos espacios.

"La lista de espera se organiza según la puntuación, y gracias a la rotación de empresas podemos ofrecer locales en plazos de espera reducidos", ha incidido Ferrer, recordando que en el coworking de PalmaActiva sí hay plazas disponibles e invitando a los emprendedores a solicitar un puesto de trabajo en este espacio con "numerosas ventajas como la ubicación, precio y red de contactos".

El objetivo del Centro de Empresas de PalmaActiva es impulsar la economía local, ofreciendo a las personas emprendedoras un entorno favorable y de apoyo durante un periodo determinado.

Las 34 empresas que han estado este primer semestre en el centro de empresas de PalmaActiva pertenecen a sectores de la llamada 'economía creativa' como comunicación y diseño (35%), arquitectura (21%), servicios audiovisuales (15%, nuevas tecnologías (12%) e ingenierías (6%).

EL CENTRO DE EMPRESAS DE PALMAACTIVA

El centro de empresas de PalmaActiva está formado por diferentes modalidades de espacios, entre ellos, 16 locales a pie llano de calle, siete despachos (situados en una finca) y un coworking con 19 plazas.

Estos espacios se ofrecen a bajo coste a empresas de nueva creación --de menos de tres años de alta fiscal-- que trabajen en el ámbito de la economía creativa.

Pueden formar parte del centro de empresas de PalmaActiva proyectos empresariales de la llamada economía creativa, que comprende actividades incluidas dentro de los grupos Economía del conocimiento (nuevas tecnologías, informática, videojuegos, consultoría tecnológicos, telecomunicaciones, robótica, investigación y desarrollo, entre otros); Industria cultural (Comunicación social, audiovisuales, diseño en general, actividades técnicas o gestión cultural) y Otras actividades económicas con algún componente significativo tecnológico, de creatividad, de innovación o de capital intelectual de su rama de conocimiento.