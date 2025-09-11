El centro de protección animal de Son Reus amplía su horario y abrirá también los martes por la tarde

Profesionales y voluntarios del centro de protección animal de Son Reus. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus (Csmpa) ha ampliado su horario y, a partir de esta semana, abrirá también los martes por la tarde.

Con la entrada en vigor de esta medida, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el horario de apertura de Son Reus será de 9.00 a 13.00 horas los lunes, miércoles y viernes, de 09.00 a 18.00 horas los martes y jueves, y de 09.00 a 12.00 horas los sábados.

La ampliación del horario, ha defendido el regidor de Medio Natural, Llorenç Bauzá, da muestra del compromiso del Consistorio "con los animales y las personas que les dedican su tiempo de forma altruista".

Cort, además, refuerza de esta manera "su voluntad de seguir trabajando de la mano de entidades y voluntarios que, con su dedicación constante, son un elemento primordial a la hora de dispensar una buena atención a los animales alojados en Son Reus", ha añadido Bauzá.