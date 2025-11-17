Cerca de 100 profesionales del ámbito social, sanitario y educativo participan una jornada sobre violencia sexual

Ponentes en la jornada 'La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 100 profesionales del ámbito social, sanitario y educativo participan en la jornada 'La respuesta de la sociedad ante la violencia sexual' organizada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Social (IMAS) y el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut).

El objetivo de la iniciativa es analizar las repercusiones sociales de la violencia sexual y reflexionar sobre cómo la respuesta de la sociedad, las instituciones y de los profesionales contribuye a la recuperación de las víctimas de violencia sexual.

Según ha señalado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, durante la jornada se han expuesto enfoques y modelos que transforman la manera de abordar la violencia sexual.

En concreto, la criminóloga y trabajadora social del equipo de asesoramiento técnico penal Comarcas de Barcelona, Estefania Molina, y la técnico del IBDona Susana Ortega, han presentado el concepto de daño social y su importancia en los procesos de recuperación.

Por otro lado, la coordinadora de la Estrategia Barnahaus del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, Pilar Aranda i Lara, y la pediatra Gloria Estopiña han hablado sobre el modelo Barnahus, que integra la intervención de todas las administraciones en el trabajo con la infancia y la adolescencia.

Además, la coordinadora autonómica de Salud y Género del Govern, Regina Muntaner, ha abordado la respuesta sanitaria ante los episodios de violencia sexual y los esfuerzos formativos de los profesionales para mejorar la detección y la atención.

Durante la inauguración, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha señalado que la violencia sexual "no afecta solo a quién la sufre; implica también a toda la sociedad".

"Tenemos la responsabilidad de garantizar acompañamiento, protección y reparación", ha defendido, a la vez que ha remarcado que las víctimas "necesitan entornos seguros que no revictimicen, profesionales formados y una comunidad que no mire hacia otro lado".

Sánchez ha puesto también el acento en la importancia de abordar el daño social, a menudo poco visibilizado. "Hablamos de la ruptura de vínculos, de la alteración de las relaciones familiares y sociales, de la pérdida de autonomía, del aislamiento o incluso de la exclusión", ha expuesto.

Con todo, el conseller insular ha resaltado el valor del trabajo conjunto que demuestra que cuando las instituciones colaboran se pueden ofrecer "respuestas más sensibles, completas y efectivas".

La jornada continúa esta tarde, cuando se reflexionarà sobre el papel de los medios de comunicación, cómo se traslada la información, qué mensajes se transmiten sobre víctimas y agresores y cómo esto condiciona la percepción social y, por lo tanto, la experiencia de las personas que han sufrido violencia sexual.