Cerca de 150 asisten a a la presentación de candidata socialista a la alcaldía de Campanet, Rosa María Bestard

Publicado 05/05/2019 11:53:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Campanet han presentado su candidatura, encabezada por Rosa María Bestard, en un acto con más de 150 personas al que han asistido el actual conseller de Educación, Martí March, y el diputado electo Pere Joan Pons Sanpietro, que ocupa el lugar de honor en la lista de Campanet.

Según ha informado la formación socialista en un comunicado, Pons ha pedido "movilización, movilización y más movilización" el 26 de mayo "para hacer posible que Rosa Bestard sea alcaldesa en Campanet, Catalina Cladera sea presidenta del Consell de Mallorca, y las políticas de Armengol tengan continuidad 4 años más".

Pons ha señalado que "la victoria de Pedro Sánchez no servirá de nada si en Baleares el gobierno socialista no tiene una continuidad", y apuntando que en Baleares "el gobierno de Francina Armengol ha recuperado la paz y los derechos sociales, y ha sido pionero en políticas que luego, inmediatamente, se han aplicado en Madrid estos 10 meses de gobierno socialista".

El diputado socialista ha pedido que la gente "no se confíe" pensando que "la victoria del 28 de abril se trasladará automáticamente al 26 de mayo", y advirtió que "no nos fiamos de esta derecha que ahora se llama moderada", ya que "si suman para gobernar, no debemos tener ninguna duda de que pactarán con la ultraderecha el 26 de mayo".

La candidata socialista a la alcaldía de Campanet, Rosa Bestard, ha presentado la candidatura que le acompaña para las elecciones del 26 de mayo, asegurando que su equipo es "renovado y joven con muchas ganas de hacer de Campanet el pueblo que queremos todos".

Bestard ha asegurado que "todos los miembros de la candidatura" conocen "perfectamente el pueblo, saben que hace falta y qué se debe mejorar, y harán un trabajo incansable por un Campanet que funcione por iniciativa y no por inercia".

Por ello, Bestard ha presentado "un proyecto capaz de dar respuesta a cada persona, a cada momento de su vida", que tiene como puntos básicos "la educación, la movilidad, la igualdad de oportunidades y el mantenimiento, que es el gran olvidado del pueblo".