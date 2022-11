Cerca de 300 mujeres participan en Palma el Congreso de Emprendedoras.

El paso del cohete chino impide la presencia en Palma de la ingeniera y fundadora de Entalenta, Teresa Busto del Castillo, para pronunciar la presencia clausura

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 300 mujeres han participado entre este jueves y este viernes en el Congreso de Emprendedoras, organizado por la Cámara de Comercio y el Govern, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca.

A lo largo de las dos jornadas 44 mujeres del programa Dona Impuls han expuesto sus productos y negocios, ha habido 216 reuniones en formato 'one to one' y siete instituciones también han presentado sus servicios.

La jornada, además, se ha visto afectada por el paso del artefacto espacial chino, que ha impedido la presencia en Palma de la ingeniera y fundadora de 'Entalenta', Teresa Busto del Castillo, que iba a pronunciar una conferencia de clausura. Finalmente, Busto del Castillo ha participado de manera telemática.

Tras la entrega de diplomas a las participantes, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado el compromiso del Ejecutivo autonómico por seguir financiando y apoyando proyectos como Dona Impuls "por sus excelentes resultados".

Armengol ha resaltado que "la mirada de mujer" se nota en el éxito de los proyectos y he hecho hincapié en el hecho de que 1.000 mujeres ya han pasado por el proyecto y 9 de cada 10 negocios puestos en marcha se consolidan.

La líder del Ejecutivo autonómico ha recordado que entró en política para romper con la injusticia y las desigualdades y se cuestionado cómo es posible que si las mujeres son la mitad de la población, no se encuentren en la misma proporción en los puestos de decisión de las empresas. "El poder empresarial sigue llevando traje y corbata y quiero encontrar más compañeras, porque es lo normal, lo justo y lo razonable", ha afirmado.