Cerca de 400 personas con discapacidad reciben ayudas económicas del Consell por más de 415.000 euros

El presidente del Consell y el del IMAS en una visita a personas con discapacidad de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha concedido 397 ayudas individuales a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, con un importe total de más de 415.000 euros, destinadas a mejorar la calidad de vida de este colectivo y de sus familias, y a facilitar el desarrollo de su autonomía y bienestar.

Según ha informado en un comunicado el presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, se ha pretendido mejorar el día a día de las personas con discapacidad y apoyar a quienes las cuidan y, por este motivo, se ha incluido también una línea destinada a financiar servicios de respiro familiar.

Así, la convocatoria se ha distribuido en tres líneas que han sido ayudas económicas para financiar gastos en material técnico o de apoyo, para tratamientos sociosanitarios y para servicios de respiro familiar, con el objetivo de cubrir las necesidades más relevantes de las personas beneficiarias.

Este año, la convocatoria ha incluido también la posibilidad de que las personas con una discapacidad superior al 66% hayan podido solicitar dos ayudas simultáneamente, y se ha establecido un umbral de renta más alto para familias con más de un miembro con discapacidad.

El IMAS ya ha concluido los trámites para el pago de estas ayudas y trabaja en la nueva convocatoria, que "seguirá apoyando a las personas con discapacidad y a sus cuidadores, con el objetivo de mantener y ampliar la cobertura de las necesidades de este sector de la población".