Cerca de 6.600 personas faltan a trabajar cada día en Baleares pese a no estar de baja, según Randstad Research

Publicado 13/03/2019 11:16:05 CET

Es la comunidad con menos absentismo laboral del Estado

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 6.600 personas faltan a trabajar cada día en Baleares pese a no estar de baja, con un índice del 3,8 por ciento, cifra que posiciona a las Islas como la comunidad con menos absentismo del Estado, según el informe trimestral sobre absentismo laboral realizado por Randstad Research.

El análisis también revela que, en términos más concretos, de las más de 23.400 personas de promedio que no acuden a su puesto de trabajo, cerca de 16.900 sí se ausentaron por una incapacidad temporal.

El absentismo supuso en la región la pérdida de cerca de 11 millones de horas trabajadas y, por lo que respecta a sectores, en el de la Industria es donde se produce mayor absentismo, con un 4,8 por ciento, seguido del de servicios, con un 4,5 por ciento. La construcción es donde se produce menor absentismo, con un 3,3 por ciento.

A nivel nacional, más de 873.000 personas no acuden a su puesto de trabajo, ya sea por causas justificadas o no, y del total de empleados, casi 243.000 personas lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que alrededor de 640.000 se ausentaron por una incapacidad temporal.

Según el estudio, el absentismo laboral en su conjunto, justificado o no, supone la pérdida de más de 400 millones de horas trabajadas, lo que se traduce en el 4,5 por ciento del total de las horas pactadas, mientras que el absentismo no justificado costó un 1,2 por ciento.

Con respecto al trimestre anterior, el absentismo en general creció un 0,15 por ciento, pero es destacable que el no justificado por baja médica cayó un 0,1 por ciento.

Por regiones, las mayores tasas de absentismo se registraron en el tercer trimestre de 2018 en el País Vasco (5,5 por ciento), Castilla y León (5,3 por ciento) y Asturias (5,1 por ciento). Le siguen Galicia (5 por ciento), Aragón y Canarias (4,9 por ciento en ambos), Cantabria (4,6 por ciento) y Cataluña (4,5 por ciento), que también se situaron por encima de la media nacional.

Por debajo, siendo Baleares la última, se situaron Murcia (4,4 por ciento), Castilla-La Mancha (4,3 por ciento), Extremadura y Andalucía (4,2 por ciento en ambas) y Comunidad Valenciana (4,1 por ciento). En el tercer trimestre de 2018, las regiones con menor absentismo fueron La Rioja y Madrid, ambas con un 4 por ciento.

Por sectores, la industria es donde se registra un mayor absentismo (4,8 por ciento), seguido del sector servicios (4,5 por ciento). La construcción, por su parte, es donde se produce menor absentismo (3,3 por ciento).