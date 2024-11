Cerca de una veintena de mujeres reivindican en Palma su derecho a "salir a la calle de noche y sin miedo"

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de mujeres han reivindicado este domingo, en Palma, convocadas por el Moviment Feminista de Mallorca, a la novena Manifestación Nocturna no-mixta organizada por esta entidad, su derecho a "salir a la calle de noche y sin miedo".

En declaraciones a los medios de comunicación, previas al inicio de la movilización, la portavoz del Moviment Feminista, Anna Prats, ha explicado que esta Manifestación Nocturna no-mixta tiene como objetivo "reivindicar que las calles también son de las mujeres".

"No podemos salir a la calle y sufrir violencia solo por ser mujeres", ha creído Prats, quien en este sentido ha apuntado que los "miedos" que sufren las mujeres por salir de noche solas "son", en su opinión, fundados" porque "realmente hay un peligro que son los hombres, en general", dado que "no se puede saber cuáles sí y cuáles no". "Es un miedo totalmente racional y objetivo", ha subrayado.

Por su parte, Nina Parrón, una de las asistentes a este acto desde que el Moviment Feminista comenzó con las manifestaciones nocturnas en Palma, hace ya siete años, ha explicado que "siempre" son "muy pocas" porque esta es una movilización "solo de mujeres", únicamente "contra las agresiones sexuales", para reivindicar que "la noche también es de las mujeres" y que éstas tienen "todo el derecho a caminar libres, seguras y sin miedo por las calles".

A pesar de que, según Parrón, a las mujeres se les "ha inoculado el miedo" desde que éstas son "púberes". "Lo primero que nos dicen cuando tienes 11 o 12 años es que tienes que tener mucho cuidado", ha recordado. "Nos meten el miedo a todo y, además, es un miedo que es de verdad porque", ha lamentado, todavía se dan "bastantes situaciones de acoso, de prevención". "Pero, eso sí, yo hace ya muchos años aprendí autodefensa feminista y eso me da mucha más seguridad para ir por la calle sin miedo", ha asegurado.

Otra de las asistentes, Pilar Santander, quien "por motivos familiares y de curro" era su primera vez en esta Manifestación Nocturna no-mixta, ha dicho acudir porque le parece "muy importante aunque se sea cuatro" para reivindicar "el poder salir libremente a la hora que se quiera, de día o de noche".

"Con más razón aún", ha continuado, desde que tiene una nieta en la pubertad, porque ella misma se ha encontrado con situaciones "muy dolorosas y humillantes" al salir de noche "de tener que pegar empujones o codazos" porque "estás bailando con una amiga y piensan que ya vas a ligar o sales de la discoteca y ya tienes a dos o tres detrás del grupito porque se creen eso, que porque estás sola en la calle o en la sala fiestas lo que buscas es ligue, cuando no es así".

"Queremos que la noche sea libre, segura y de todos, porque tenemos derecho y porque estamos hartas de vivir con miedo. De día o de noche, me da igual, yo quiero salir cuando me da la gana, como me da la gana y donde me da la gana y como yo todas las mujeres, todas las chicas, tengan la edad que tengan", ha hecho hincapié.

Finalmente, la militante de Moviment Feminista Rosario Navarro, ha dicho acudir a la Manifestación Nocturna no-mixta desde que se instauró en Palma, puesto que, según considera, "es un momento importante de reivindicar las calles libres y la noche sobre todo para las mujeres" porque "es importante tener confianza y poder hacer lo que se quiera a la hora que se ha quiera".

No obstante, se ha mostrado un poco "triste" porque "en el principio sí que hubo mucha más gente, sobre todo gente joven". Un escenario que ha considerado se entiende mejor si se observa la situación que vive el movimiento feminista, en general, y que ha atribuido a que "en todos los movimientos potentes, siempre hay influencias para dividir y quitarle la importancia que tiene".

En este sentido, ha confiado en que la manifestación convocada para este lunes, por el Moviment Feminista, con motivo del Día Internacional Contra las Violencias Machistas, que se conmemora el 25 de noviembre, "sea contundente" porque la "lacra" que se vive "es absolutamente horrosa, con más mujeres asesinadas que en 2023".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la gente joven a sumarse a las movilizaciones, pese a que mujeres como ella seguirán luchando "hasta conseguir que, de verdad, la igualdad, el respeto y la libertad de las mujeres, de hacer lo que quieren, se consiga". "En términos generales, la calle se está desinflando y es en las calles donde hay que reivindicar las cosas, si no, no se modifican", ha concluido.

La Manifestación Nocturna no-mixta convocada por el Moviment Feminista ha comenzado pasadas las 21.00 horas en la plaza París de Palma y estaba prevista que concluyera al final de calle Blanquerna.

Las asistentes han portado una pancarta con el lema 'La Nit és Nostra', un mensaje que han coreado, junto a otros, como 'Cap Agressió sense resposta' o 'Els carrers seran sempre nostres'.