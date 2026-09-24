El CES alerta de la saturación en Baleares de recursos sociales, sanitarios y educativos por la llegada de migrantes

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer; el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, y el presidente del Consejo Económico y Social de Baleares, Francesc Fiol. - EUROPA PRESS

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social de Baleares, Francesc Fiol, ha avisado de la "tensión" en las Islas de los servicios sociales y de la "saturación" de los recursos sanitarios y educativos provocadas por la llegada masiva de migrantes.

Así lo ha destacado este jueves durante la presentación de un informe sobre la inmigración en España, en la que además ha reconocido que las Islas son "un territorio frágil" por su condición geográfica y tamaño.

En concreto, casi el 30 por ciento de la población de Baleares es migrante y, de todos los nacidos en 2025, cerca del 25 por ciento son hijos de personas migradas desde otros países.

((Habrá ampliación))