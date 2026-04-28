El chef de Menorca James Davies gana el Concurso de Cocina con Pescado Popular con su 'Rossini Marino' - CAIB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El chef de Menorca James Davies ha ganado la final del IV Concurso de Cocina con Pescado Popular, celebrada este martes en la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB), con la receta 'Rossini Marino'.

La final definitiva se ha llevado a cabo tras las finales previas celebradas en Mallorca, Menorca y Eivissa en el marco de la feria Horeca Baleares 2026, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

El certamen, que este año ha alcanzado su cuarta edición, tiene como objetivo recuperar el valor gastronómico de especies de pescado local que siempre han formado parte de la cocina del archipiélago pero que actualmente se consumen menos.

Los seis cocineros finalistas han sido Miguel Ángel Mejías, del restaurante s'Hort, con el plato 'Chicharrones de morena', y Mario Benítez, de Puro Beach Illetas, con el plato 'Morena peligrosa pero riquísima' (Mallorca); Ronny Haz, de Sushi Luxury, con 'Ceviche para Puri', y Dídac Ortega y Juan Daniel Ruiz, del restaurante Jara The Standard, con 'Reinterpretación de salmorreta ibicenca con sargo, boniato y eneldo fresco' (Eivissa); y Patrick James, del restaurante Pan y Vino, con el plato 'Ballotine de pota con su relleno de romero, almendras y sus garrapiñadas', y James Davies, del restaurante Aquiara, con 'Rossini Marino' (Menorca).

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha explicado que los pescados populares que se han promocionado en el certamen son especies "muy abundantes" en Baleares que ocupan niveles bajos en la cadena trófica.

Por ello, su consumo permite que los pescadores puedan diversificar la oferta y reducir el esfuerzo sobre especies más explotadas. Así, ha subrayado, el consumo de este pescado popular también favorece el equilibrio de los ecosistemas.

"Iniciativas como esta contribuyen a recuperar el valor gastronómico de los pescados locales, que hasta hace poco eran de consumo habitual pero que han ido perdiendo presencia en la cocina de Baleares. No obstante, ofrecen grandes posibilidades para elaborar platos de alta calidad", ha apuntado.

Las especies de pescado seleccionadas para el certamen han sido, entre otras, el caramel, el cazón, la morena, el salmonete de roca, el pagel, el capellán y el sargo.