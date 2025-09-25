El choque de un buggy con una boca de incendio provoca una inundación en el aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El choque accidental de un buggy de transporte de pasajeros con movilidad reducida con un hidrante de incendios ha provocado una inundación en el aeropuerto de Palma.

El incidente ha tenido lugar esta mañana en la terminal C del aeródromo palmesano y, según han explicado fuentes de Aena, personal de limpieza de la instalación y los bomberos han solucionado rápidamente la incidencia.

El percance, según han indicado las mismas fuentes, no ha afectado a los pasajeros ni a la operativa del aeropuerto.