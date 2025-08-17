Un ciclista, herido grave en un accidente de tráfico con un autobús en Pollença

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, varón de 54 años de edad, ha resultado herido grave en un accidente de tráfico con un autobús en Pollença (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ocurrió en torno a las 19.18 horas de este sábado, en el cruce de la carretera Ma-2203 con la Ma-2200, en Pollença.

Después de haber recibido el aviso de un accidente de tráfico con un autobús y una bicicleta implicados, el SAMU 061 movilizó hasta el lugar de los hechos una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Inmediatamente, a la zona acudió la ambulancia de SVA, que asistió y trasladó al ciclista al Hospital Universitario de Son Espases, tras activar el código politrauma grave en el centro hospitalario.