El ciclo poético Versud 2026 se celebrará desde el 17 de mayo con Santanyí como epicentro

Ciclo poético de Versud 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclo poético Versud 2026, presentado por el Consell de Mallorca a través de la Fundación Mallorca Literaria, se celebrará desde el próximo 17 de mayo hasta el 13 de junio en varios municipios de la isla y con epicentro en Santanyí.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el programa cuenta con diez actividades concentradas en cinco fines de semana que se realizarán, además de en Santanyí, en municipios como Campos, Felanitx, Palma, Petra, Llucmajor y Manacor.

Esa edición, en la que se conmemora el centenario del autor Blai Bonet, cuenta con actos centrados en su obra poética y reunirá a personalidades del panorama literario actual como Míriam Reyes, ganadora del Premio Nacional de Poesía 2025, en castellano y gallego; a Sofía Castañón, en asturiano; Leire Bilbao, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025 en euskera; a Antònia Vicens, Teresa Pascual, Anna Pantinat, ganadoras de los premios en catalán en Mallorca, Gandía y Barcelona, respectivamente y la romanche Jessica Zuan.

Las autoras se reunirán para un recital de poesía que tendrá lugar en el Pati de les Dones de La Misericòrdia, en el que cada lectura contará con un interludio musical del grupo Oliviäs y las creaciones visuales del dúo Atzur, en un evento que busca representar la diversidad lingüística del país.

El ciclo comenzará el domingo 17 de mayo en la casa Blai Bonet, en Santanyí, con el espectáculo 'Que vingui el sol com una festa', del poeta Oriol Sauleda y las intérpretes Lara Magrinyà y Anna Sala, una producción de la Institució de les Lletres Catalanes para celebrar las voces de Blai Bonet, Clementina Arderiu y Joan Alcover, en la que se tratan las nociones de muerte y pérdida de los autores.

La siguiente cita será el viernes 22 de mayo en los jardines de la Misericòrdia en un acto de dos días que reunirá a las poetas y que culminará con el recital en el Pati de les Dones.

Antes, en el jardín anexo, tendrá lugar una 'Reading Party Blai Bonet', que reunirá al público del evento en una experiencia para compartir espacio y tiempo de lectura, que contará con el acompañamiento de Sebastià Portell y con varias actuaciones musicales. Por su parte, la librería Drac Màgic, colaboradora del evento, pondrá a disposición de los asistentes varias obras de Blai Bonet.

El sábado 23, en los jardines del Oratori de Sant Blai, en Campos, habrá un recital de 'Vers novell', dedicado a la poesía emergente, en el que participarán la mallorquina Laura Taltavull, el poeta valenciano Andreu Blai y la catalana Sasha Pradkhan. La jornada terminará con un concierto de Mar Pujol, que formará parte de su gira 'Cançons de rebost'.

La semana siguiente tendrá lugar el evento 'Poesía i ví' el viernes 29 de mayo en la bodega Miquel Oliver de Petra, organizado en colaboración con la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que combinara la voz de Josep Escrivà, Chantal Poch y Cecília Navarro, y el acompañamiento de Monserrat Serra, con la degustación de tres vinos.

El sábado 30 de mayo se podría asistir al espectáculo '39º a l'ombra', en el Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor. Una propuesta escénica híbrida de Antònia Vicens. Con Mariona Jaume, Güe, Joan Vila y Aina Zanoguera. El día siguiente tendrá lugar la 'Ruta Poesia i Arqueologia' dedicada a Blai Bonet, guiada por Cosme Aguiló.

El sábado 6 de junio, en las Portasses de l'Hospici de Felanitx, Greta Sibling y Xevi GaTa ofrecerán el espectáculo 'Ecografia', que escenificará una serie de poemas de la autora catalana.

Las últimas actividades serán el jueves 11 de junio con un recital del poeta Miquel Àngel Adrover, en el que se servirán vinos de la DO Pla i Llevant en la Casa Blai Bonet, y el viernes 12 de junio en Es Fortí de Cala d'Or, con el espectáculo 'L'amor, la set', de Pau Pascual y Maria Adrover, dedicado a la palabra de Blai Bonet.

Como clausura, el 13 de junio, en el festival MÀR de Portocristo, tendrá lugar una sesión de presentación del legado del escritor Miquel Àngel Riera y el anuncio de su incorporación al fondo documental de la Fundación Mallorca Literària. El acto incluirá una visita y un espectáculo de danza y poesía, aún pendiente de anunciar.